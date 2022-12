1. & 2.Tag: Flug von Wien über Frankfurt nach Kilimanjaro (mit Zwischenlandung in Mombasa). Transfer Richtung Arusha zu Ihrer Lodge. Am späten Vormittag begeben Sie sich auf eine Wanderung am Fuße des Mount Meru. Es ergeben sich kleine, interessante Einblicke in das tägliche Leben der WaMeru. Die Wanderung endet im Garten eines Privathauses, wo Sie zu Kaffee und Kuchen erwartet werden (ca. 12–15 km). Nach dem Abendessen sitzen Sie in der Bar der Lodge gemütlich beisammen und sehen einen Spielfilm zum Thema Kolonialzeit und Siedler in Deutsch-Ostafrika.

3.Tag: Besuch des Arusha Nationalparks, welcher für seine dichte Vegetation bekannt ist. Picknick am Ufer des Momella Sees, bekannt

für seine Flamingos. Nach Möglichkeit Besuch einer sozialen Einrichtung. Im Anschluss dann fahren Sie durch die Große Maasai-Steppe in Richtung Großen Grabenbruchs.

4.Tag: Besuch des Lake Manyara Parks mit seinem riesigen See und Heimat von Heerscharen Flamingos. Der Tag findet seinen Abschluss mit einem traditionellen Sundowner in Ufernähe des Lake Manyara.

5.Tag: Heute erkunden Sie die Gegend am Lake Manyara und am Fuße des Großen Afrikanischen Grabenbruchs. Auf einer Wanderung durch Reis- und Bananenplantagen erfahren Sie allerlei Wissenswertes über den Anbau. Am Nachmittag fahren Sie durch das Ngorongoro-Hochland in die Serengeti.

6.Tag: Am Naabi Hill betreten Sie das berühmte Wildschutzgebiet. Je nach Jahreszeit kann man in der Serengeti der berühmten „Migration“ – den Treck von Gnus und Zebras – beiwohnen.

7.Tag: Frühmorgendliche Pirschfahrt, um vor allem nachtaktive Tiere zu sehen. Nach dem Frühstück an den Hippo-Pools besuchen Sie das Serengeti-Dokumentationszentrum. Nach dem Mittagessen im Camp kehren Sie ins Ngorongoro-Hochland zurück. Tagesziel ist Karatu.

8.Tag: Fahrt in den weltberühmten Ngorongoro-Krater (UNESCO Weltnaturerbe). Pirschfahrt im Ngorongoro-Krater mit Picknick Lunch. Die üppigen Weidegründe und das stets vorhandene Grundwasser des Kraterbodens ernähren eine große Zahl von den Tieren; bis zu 25.000 Säugetiere, vorwiegend Grasfresser, halten sich gleichzeitig im Krater auf. Am späten Nachmittag kehren Sie zurück nach Usa River.

9.Tag: Fahrt zum Flughafen Kilimanjaro für den Rückflug über Mombasa und Frankfurt/M. nach Wien. Ankunft am selben Tag.

Verlängerung Sansibar (6 Tage/5 Nächte) auf Anfrage buchbar

9.Tag: Fahrt zum Regionalflughafen Arusha für den Flug nach Sansibar. . Ankunft und Begrüßung durch Ihre deutschsprechende Reiseleitung und Transfer nach Stown Town. 1 Nacht im Mizingani Seafront Hotel ***.

10.Tag: Nach dem Frühstück lernen Sie auf einer Gewürz- und Obstplantage die unterschiedlichsten Gewürze, Kräuter, Früchte und ihre Verwendung kennen. Zurück in Stonetown lernen Sie die Stadt bei einem geführten Stadtrundgang kennen. Ein traditionelles Mittagessen rundet das Besichtigungsprogramm ab. Fahrt zu Ihrem Strandhotel.

4 Nächte im Ocean Paradise Resort **** im Standard- Garten-Zimmer.

11.–13.Tag: Genießen Sie unbeschwerte Tage an den Stränden Sansibars.

14.Tag: Transfer zum Flughafen für Ihren Rückflug via Frankfurt/M. nach (mit Zwischenlandung in Mombasa) Wien. Ankunft am selben Tag.

Programmänderungen vorbehalten!



