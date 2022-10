1.Tag:

Flug von Wien über Addis Abeba nach Arusha-Kilimanjaro.

2.Tag:

Ihr Guide erwartet Sie am Flughafen und bringt Sie in Ihr Hotel in Arusha. Nutzen Sie den Rest des Tages um Arusha auf eigene Faust zu erkunden.

3.Tag:

Morgens Fahrt Richtung Karatu. Nach dem Mittagessen Fahrt zum Ngorongoro Krater. Im 260 km2 großen Krater befindet sich die höchste Dichte an Raubtieren in Afrika – zusammen mit Zebra-, Büffel- und Gnu Herden. Genießen Sie die Aussicht vom Rande hinunter in die Ebene. Abendessen in der Lodge.

4.Tag:

Nach dem Frühstück fahren Sie in Richtung Lake-Manyara mit Picknickhalt zu Mittag. Dort angekommen machen Sie sich an diesem Tag auf die Suche nach Nilpferden im See. Am späten Nachmittag ist Ihr Ziel der Tarangire Nationalpark, welcher berühmt für seine Elefantenherden ist. Abendessen in der Lodge.

5.Tag:

Heute verbringen Sie den Tag im Tarangire Nationalpark. Sie erkunden auf Pirschfahrten die abwechslungsreiche Landschaft. Mittags Picknick Lunch im Busch und Abendessen in Ihrer Lodge.

6.Tag:

Morgens Fahrt Richtung Arusha wo sie auch Ihr Mittagessen einnehmen. Danach Transfer zum Flughafen und Weiterflug nach Sansibar. Transfer zu Ihrem gewählten Badehotel.

7.-12.Tag:

Genießen Sie die Annehmlichkeiten Ihres Hotels und entspannen Sie unter der Sonne des Indischen Ozeans. Transfer zum Flughafen Sansibar und Rückflug über Addis Abeba nach Wien.

13.Tag:

Ankunft in Wien.

Programmänderungen vorbehalten!



{"Buchungsdaten": {

"Abflughafen": "VIE",

"Fluggesellschaft": "ET",

"Hinflug": "JA",

"Rueckflug": "JA",

"Land": "TZ",

"ReiseArt": "PA",

"SchlBef": "10",

"SchlReise": "RR",

"SchlZiel": "TZ",

"VaReiseart": "PA",

"Veran": "FTID",

"Zielflughafen": "JRO",

"VerpflegungsText": "4 x Frühstück, 4 x Mittagessen, 3 x Abendessen"

}}