1.Tag: Wien – Reifenstein – Sterzing - Brixen

Nach der individuellen Anreise z.B. im Railjet von Wien, treffen Sie die Kunsthistorikerin mit 25 Jahren Kunstreiseerfahrung, Frau Mag. Martina Fuchsig. Wir starten gemeinsam in Innsbruck und fahren über den Brenner nach Südtirol. Nach Ankunft Besichtigung der Burg Reifenstein der Grafen Thurn und Taxis. Anschließend fahren wir nach Sterzing und schauen uns die Pfarrkirche und das Multschermuseum mit Werken des ehem. Sterzinger Altares von Hans Multscher an. Danach geht es weiter nach Brixen, wo wir die nächsten 2 Nächte verbringen. Gemeinsames Abendessen im Hotel.

2.Tag: Brixen – Velthurns – Waidbruck - Brixen

Nach einem ausgiebigen Frühstück Fahrt nach Velthurns, dem ehem. fürstbischöflichem Sommersitz - bekannt durch die unglaublich schönen Intarsienarbeiten (Dekorationstechnik mit Hölzern und anderen Materialien). Von dort starten wir die Wanderung am Keschtnweg (Kastanienweg) über Wiesen und durch Kastanienwälder Richtung Klausen. Unterwegs legen wir eine Pause ein mit typischem Mittagessen (optional). Anschließend geht es mit dem Bus weiter nach Waidbruck, wo wir zur Trosburg hinaufwandern, um diese Burg der Wolkensteiner zu besichtigen. Abends genießen wir ein typisches Törggele-Menü in einer Zirbenstube am Bergbauernhof. Nächtigung im Hotel in Brixen.

3.Tag: Brixen – Pustertal – St. Lorenzen

Nach dem Frühstück besichtigen wir den Kreuzgang in Brixen. Dieser gilt als Pantheon der Südtiroler Wandmalerei des Mittelalters. Anschließend fahren wir zur Burg Rodenegg mit dem ältesten Freskenzyklus zur Iweinsage. In St. Sigmund besichtigen wir den ältesten Flügelaltar Südtirols – ein Identifikationsobjekt der Habsburger. Weiter geht es nach St. Martin in Hofern, einer malerisch gelegenen Kirche mit Blick auf die Dolomiten. Übernachtung in St. Lorenzen bei Bruneck.

4.Tag: St. Lorenzen – Taisten – Pragser Wildsee – Toblach

Heute besuchen wir die Pfarrkirche in St. Lorenzen mit der wunderbaren Madonna von Michael Pacher, dem berühmtesten Sohn des Pustertales. Weiterfahrt in Richtung Welsberg. In Taisten schmücken herrliche Fresken die Kapelle St. Georg, danach geht die Fahrt zum Pragser Wildsee. Spaziergang entlang/um den See. Dieser wird auch die Perle der Dolomiten genannt! Vom Höllensteintal haben Sie einen unglaublichen Blick auf die 3 Zinnen. Übernachtung in Toblach.

5.Tag: Toblach - Heimreise

Nach dem Frühstück heißt es langsam Abschied nehmen. Innichen als Missionsort der Slawen birgt eine bedeutende romanische Stiftskirche mit ca. 800 Jahre alter Triumphkreuzgruppe. Von dort weiter im landschaftlich reichem Osttiroler Pustertal nach Strassen mit einer reich geschmückten gotischen Pfarrkirche sowie nach St. Korbinian, das gleich 3 bedeutende gotische Flügelaltäre besitzt, u.a. von Friedrich Pacher. Von Lienz aus treten Sie per Bahn die Rückreise ohne Umsteigen an.

Programmänderungen vorbehalten!



