Stimmungsvolles Cornwall

Südwestengland strahlt einen ganz besonderen Charme aus und ist nicht ohne Grund häufig Kulisse in Film und Fernsehen: Die Weite des Meeres, gemütliches Landleben zwischen Klippen und Küstenland, traumhafte Gärten zur schönsten Zeit der Rhododendron-Blüte und vornehme Herrenhäuser fernab städtischer Hektik – all dies können Sie im Rahmen einer Reise erleben, die ein abwechslungsreiches Besichtigungsprogramm mit entspannten, aber eindrucksvollen Küstenspaziergängen und Einblicken in packende Geschichte(n) um König Artus, Jane Austen, tollkühne Seefahrer und mutige Zinnminenarbeiter verknüpft!