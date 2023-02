Sternfahrt Montenegro

1. Tag: Anreise

Flug nach Podgorica in die Hauptstadt Montenegros. Bei Ihrer Ankunft werden Sie von Ihrer Reiseleitung erwartet und zu Ihrem Hotel im Raum Budva gebracht, wo Sie Ihr Zimmer für die nächsten fünf Nächte beziehen.

2. Tag: Montenegro mit dem Zug entdecken

Bei dieser Kombination aus Bus- und Bahnfahrt lässt sich die abwechslungsreiche Küsten- und Gebirgslandschaft von Montenegro bestens erkunden. Zuerst fahren Sie entlang der Adriaküste, vorbei an der kleinen Insel Sveti Stefan, dem Strand von Milocer, den kleinen Küstenstädtchen Petrovac na moru und Sutomore bis nach Bar. Ihre Bahnreise führt Sie anschließend mitten über den Skutarisee. Danach geht die Fahrt weiter durch Podgorica, Hauptstadt Montenegros, bis nach Kolasin. Sie fahren über die mit ca. 201m höchste Eisenbahnbrücke Europas und genießen danach einen atemberaubenden Panoramablick in die fast 1000 Meter tiefe Moraca Schlucht, bekannt aus den Winnetou Filmen. Weiterfahrt zum Nationalpark „Biograd See“. Der Gletschersee liegt auf 1.094 Meter Seehöhe, mitten in der unberührten Waldlandschaft Montenegros. Genießen Sie den wunderbaren Blick über den See bei einem kurzen Spaziergang am Seeufer. Anschließend fahren Sie weiter zum orthodoxen Kloster Moraca, wo Sie die Anlage besichtigen. Fotopause in der berühmten Platije, der engsten und tiefsten Stelle der Moraca Schlucht. Auf der Rückfahrt wartet noch eine Pause am Skutarisee, bevor Sie abends Ihr Hotel erreichen.

3. Tag: Die Bergwelt Montenegros

Zu Beginn des Tages fahren Sie über die Serpentinen der alten österreichisch-ungarischen Straße bis zum Lovcen Nationalpark. Von Kehre zu Kehre weitet sich der Panoramablick auf Europas schönsten Naturhafen, der Bucht von Kotor, mit grandiosen Fjordlandschaften. In Njegusi, Geburtsort von Bischof Petar Petrovic Njegos, einem der bedeutendsten Dichter der Region, werden Ihnen einige der Landesspezialitäten Montenegros als Imbiss serviert. Danach geht die Fahrt weiter nach Cetinje, ehemalige Hauptstadt Montenegros, welche heute als Museumstadt geschätzt wird. Rückfahrt durch das wunderschöne Panorama der Budvanska Riviera, mit den Bergen im Rücken und dem blauen, klaren Wasser der Adria, welches sich vor Ihnen ausbreitet.

4. Tag: Tag zur freien Verfügung oder Ausflug zum Skutarisee

Nutzen Sie den heutigen Tag, um am Strand von Becici zu entspannen, oder um in gemütlichen 45 Gehminuten entlang der Uferpromenade in die wunderschöne Altstadt von Budva zu spazieren.

Optional können Sie am Ausflug zum Skutarisee teilnehmen (99,– pro Person, min. 15 Teilnehmer): Nach einem Bustransfer starten Sie in Virpazar Ihre Bootsfahrt über den See, welcher zum Teil auf montenegrinischem, aber auch albanischem Staatsgebiet liegt. Auf seinen über 400 km², ermöglicht der Nationalpark eine Vielzahl von spannenden Aktivitäten für Naturliebhaber. Seit den 80er Jahren unter Naturschutz stehend, bietet das Gebiet um den See einen perfekten Lebensraum für eine große Anzahl verschiedenster Tier- und Pflanzenarten. Auch kulinarisch besticht die Region mit ihren Weinbergen und gastronomischem Angebot. Ihr Mittagessen nehmen Sie in Buffetform in einem lokalen Restaurant am Seeufer ein. Rückfahrt zum Hotel.

5. Tag: Bucht von Kotor

Der heutige Tag ist der wunderschöne Bucht von Kotor gewidmet. Zuerst besuchen Sie die ehemalige Handels- und Hafenstadt Kotor. Schon auf dem Hinweg verzaubert das Panorama über der blauen Adria, den rotgedeckten Dächern und den rauen montenegrinischen Bergen. Sie besichtigen die Altstadt mit einer lokalen Führerin und besuchen die Kathedrale des Hl. Tryphon aus dem 12. Jhdt. Danach spazieren Sie vorbei am Stadtpalast, dem Marienmuseum und der orthodoxen St. Lukaskirche. Eine gemütliche Kaffeepause ist geplant, bevor Sie mit dem Boot eine Schifffahrt zu der kleinen Inseln Maria von Felsen und vorbei an der Insel Heiliger Georg unternehmen. Bei einer Führung besichtigen Sie das Kloster, bevor Sie über Perast zum Hotel zurückgelangen.

6. Tag: Abreise

Nach dem Frühstück haben Sie noch etwas Zeit zur freien Verfügung. Am späten Nachmittag erfolgt Ihr Transfer zum Flughafen Podgorica und der Rückflug nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!





{"Buchungsdaten": {

"Abflughafen": "VIE",

"Fluggesellschaft": "OS",

"Hinflug": "JA",

"Rueckflug": "JA",

"Land": "ME",

"ReiseArt": "PA",

"SchlBef": "10",

"SchlReise": "RR",

"SchlZiel": "ME",

"VaReiseart": "PA",

"Veran": "PRIM",

"Zielflughafen": "TGD",

"VerpflegungsText": "5 x Halbpension, 1 x Mittagessen, 1 x Mittagsimbiss"

}}