Sternfahrt Apulien

1.Tag:

Flug von Wien nach Bari. Im Zuge eines Rundgangs lernen Sie die apulische Hauptstadt kennen. Weiterfahrt zum Hotel.

2.Tag:

Sie beginnen Ihren Ganztagesausflug in Lecce, das aufgrund seines Charmes auch „Florenz des Südens“ genannt wird. Am Nachmittag geht es weiter nach Otranto, wo Sie die Kathedrale mit dem unverwechselbaren Mosaikfußboden sehen werden.

3.Tag:

Heute können Sie am fakultativen Ausflug nach Castel del Monte und Trani, einer bezaubernden Küstenstadt teilnehmen.

4.Tag:

Ein Höhepunkt des heutigen Tages ist Alberobello. Die Trulli sind seit 1996 UNESCO Weltkulturerbe. Anschließend Fahrt zu einer Käserei und Verkostung des berühmten Mozzarella. Weiter geht es nach Ostuni, die „weiße Stadt Apuliens“ steht am Nachmittag auf Ihrem Programm.

5.Tag:

Freizeit oder fakultativer Ganztagesausflug der Besichtigungen von Monopoli, Polignano a Mare und einem lokalen Weingut mit Verkostung inkludiert.

6.Tag: Ausflug ins Valle d´Itria, einer fruchtbaren Karstsenke. In Locorotondo erkunden Sie die Altstadt und besichtigen die Basilika „Madonna della Greca“. Anschließend Weiterfahrt in die Barockstadt Martina Franca. Die Mittagspause wird in einer traditionellen Masseria verbracht, wo landestypische Köstlichkeiten aus der Region inklusive Wein und Wasser serviert werden. Den Tagesabschluss bildet der Besuch einer Ölmühle mit Verkostung.

7.Tag:

Optionaler Tagesausflug nach Altamura und in die Felsenstadt Matera.

8.Tag:

Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!



{"Buchungsdaten": {

"Abflughafen": "VIE",

"Fluggesellschaft": "OS",

"Hinflug": "JA",

"Rueckflug": "JA",

"Land": "IT",

"ReiseArt": "PA",

"SchlBef": "10",

"SchlReise": "RR",

"SchlZiel": "IT",

"VaReiseart": "PA",

"Veran": "PRIM",

"Zielflughafen": "BRI",

"VerpflegungsText": "7 x Halbpension"

}}