Sizilien - Lipari

1. Tag: Anreise – Catania

Flug von Wien nach Catania. Am Flughafen heißt Sie Ihre örtliche Reiseleitung herzlich willkommen. Zu Beginn Ihrer Reise besichti-gen Sie das quirlige Catania, die zweitgrößte Stadt der Insel. Bei einer Stadtrundfahrt sehen Sie die Altstadt, zu deren Sehenswürdigkeiten unter anderem auch die Kathedrale und der traditionellen Fischmarkt zählen. Nächtigung im Raum Letojanni.

2. Tag: Taormina – Insel Lipari

Zu Beginn des Tages besuchen Sie die mondäne Stadt Taormina an den Hängen des Monte Tauro. Der Blick vom griechisch-römischen Theater Richtung Ätna zählt zu den bekanntesten Fotomotiven der Insel. Weiterfahrt nach Milazzo an der Nordküste Siziliens und Überfahrt mit der Schnellfähre nach Lipari, der größten der Äolischen Inseln. Im Anschluss erkunden Sie bei einer geführten Rundfahrt die Insel. Beim Aussichtspunkt Quattrocchi bietet sich ein herrlicher Ausblick auf die Nachbar-insel Vulcano. Nächtigung auf Lipari.

3. Tag: Die Inseln Vulcano, Panarea und Stromboli

Nach dem Frühstück gelangen Sie mit einem Ausflugsboot zur Insel Vulcano. Die Insel begeistert mit schwarzen Stränden und landschaftlicher Schönheit. Die Schiffsfahrt führt Sie vorbei an der Halbinsel Vulcanello nach Porto de Levante wo es Zeit für einen Landgang gibt. Anschließend nehmen Sie Kurs zur Feuerstraße des Stromboli. Unterwegs halten Sie in Panarea, wo im Sommer zahlreiche Yachten des Jet-Sets ankern. In Porto di San Pietro haben Sie etwas Freizeit um eine erfrischende Granita oder einen kleinen Espresso zu genießen. Am Nachmittag erreichen Sie Stromboli, wo Sie auch in einem Restaurant zu Abend essen. Nach dem Abendessen umfahren Sie den kleinen Strombolicchio und gelangen mit dem Schiff zur Nordseite der Insel. In sicherer Entfernung können Sie, sofern der Lavafluss stark genug ist, die rauchende und dampfende Lavafontäne ("Feuerstraße") des aktiven und rund 900 Meter hohen Vulkans sehen. Späte Rückkehr nach Lipari. Nächtigung auf Lipari.

4. Tag: Tagesausflug zur Insel Salina

Am heutigen Tag entdecken Sie die äolische Garteninsel Salina. Mit dem Schiff gelangen Sie zur "Insel der Kapern", die in ganz Italien bekannt sind. Sie besuchen in Vadichiesa die kleine Kirche der Madonna del Terzito und fahren nach Pollara, ein alter Krater mit bekannter Badebucht. Anschließend fahren Sie nach Lingua, mit dem kleinen Salzsee, und nach Santa Marina Salina. Nächtigung auf Lipari.

5. Tag: Lipari – Ätna

Nach dem Frühstück gelangen Sie mit der Fähre von Lipari wieder zurück nach Sizilien. Anschließend gelangen Sie entlang von Weingärten, Zitronenhainen und Lavafeldern auf etwa 1.900 Meter Seehöhe um hier die Silvestri Krater des Ätna zu Fuß zu erkunden. Der mit 3.557 Metern höchste noch aktive Vulkan Europas wird von den Einheimischen liebevoll "Mongibello" ("Berg der Berge") genannt. Von hier haben Sie einen fantastischen Ausblick auf die Küste des Ionischen Meeres. Nächtigung im Raum Letojanni.

6. Tag: Ragusa – Modica

Die antike Stadt Ragusa wird Sie mit prächtigen barocken Gebäuden aus dem 18. Jhdt. sowie verwinkelte Gassen und Plätzen verzaubern. Die malerische Stadt Modica, die nach dem Erdbeben von 1693 im sizilianischen Barock wieder aufgebaut wurde zählt zum UNESCO Weltkulturerbe. Sie schlendern durch den alten Teil der Stadt der sich rund um die Burg erstreckt. Nächtigung im Raum Letojanni.

7. Tag: Syrakus – Abreise

Der Abschlusstag Ihrer Reise führ Sie nach Syrakus, eine der bedeutendsten Städte der griechischen Antike. Sie erkunden zunächst die Archäologische Zone mit dem griechischen Theater und dem Ohr des Dionysios, eine in Fels gehauene Höhle mit bemerkenswerter Akustik. Anschließend spazieren Sie durch die verwinkelte Altstadt auf der Insel Ortygia. Am Nachmittag heißt es Abschied nehmen von Sizilien. Fahrt zum Flughafen Catania und Rückflug nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!



{"Buchungsdaten": {

"Abflughafen": "VIE",

"Flugesellschaft": "OS",

"Hinflug": "JA",

"Rueckflug": "JA",

"Land": "IT",

"ReiseArt": "PA",

"SchlBef": "10",

"SchlReise": "RR",

"SchlZiel": "IT",

"VaReiseart": "PA",

"Veran": "PRIM",

"Zielflughafen": "CTA",

"VerpflegungsText": "6 x Frühstück, 6 x Abendessen"

}}