1. Tag: Anreise

Flug von Wien nach Catania. Am Flughafen heißt Sie Ihre Reiseleitung herzlich willkommen. Sie beginnen Ihre Reise in Catania, der zweitgrößten Stadt der Insel. Bei einer Stadtbesichtigung sehen Sie die Altstadt mit der Kathedrale und dem traditionellen Fischmarkt. Anschließend erfolgt die Weiterfahrt in Ihr Hotel nach Giardini Naxos. Nächtigung im Raum Giardini Naxos.

2. Tag: Ätna – Verkostungen im Weingut Gambino – Taormina

Entlang von Weingärten, Zitronenhainen und Lavafeldern winden Sie sich heute Vormittag auf etwa 1.900 Meter Seehöhe um hier die Silvestri Krater zu Fuß zu erkunden. Von hier haben Sie einen fantastischen Ausblick auf die Küste des Ionischen Meeres. Wer ganz hoch hinaus möchte, kann mit Seilbahn und Jeeps auf 3.000 Meter fahren (fakultativ und wetterabhängig, ca. 70,- pro Person) um die Kraterlandschaft von Europas höchsten aktiven Vulkan zu erleben. Am Fuße des Ätnas befindet sich das bekannte Weingut Gambino das Sie im Anschluss besuchen. Hier verkosten Sie typisch sizilianische Spezialitäten und natürlich den ausgezeichneten Wein. Zum Abschluss des Tages besuchen Sie die mondäne Stadt Taormina an den Hängen des Monte Tauro. Der Blick vom griechisch-römischen

Theater (Eintritt nicht inkludiert) Richtung Ätna zählt zu den bekanntesten Fotomotiven der Insel. Nächtigung im Raum Giardini Naxos.

3. Tag: Syrakus

Nach dem Frühstück führt Sie Ihre Reise nach Syrakus, eine der bedeutendsten Städte der griechischen Antike. Sie erkunden zunächst die Archäologische Zone (Eintritt nicht inkludiert) mit dem griechischen Theater und dem Ohr des Dionysios, eine in Fels gehauene Höhle mit bemerkenswerter Akustik. Anschließend spazieren Sie durch die verwinkelte Altstadt auf der Insel Ortygia. Nächtigung in Syrakus.

4. Tag: Villa Casale – Tal der Tempel

Bei Ihrer heutigen Durchquerung der Insel unternehmen Sie einen Halt Nahe der Stadt Piazza Armerina. Hier befindet sich die Villa Casale (Eintritt nicht inkludiert) eine römische Villa aus dem 4. Jhdt. die zum UNESCO Weltkulturerbe zählt. Die Mosaikböden erzählen vom römischen Luxusleben und den Freuden der damaligen Zeit. Am Nachmittag erreichen Sie das Tal der Tempel bei Agrigent an der Südwestküste. Die Überreste der griechischen Stadt Akragas und die teilweise gut erhaltenen Tempel zeugen von einer reichen und lebendigen Vergangenheit (Eintritt nicht inkludiert).

Nächtigung im Raum Castelvetrano.

5. Tag: Geheimtipp Ägadische Inseln

Mit dem Bus geht es heute Morgen nach Trapani, von wo Sie mit der Schnellfähre in etwa einer Stunde Fahrtzeit nach Favignana auf dem Ägadischen Archipel gelangen. Die Inseln im Westen Siziliens stehen unter Naturschutz und sind noch ursprünglich und touristisch wenig erschlossen. Raue Felsen, unzählige Grotten und tiefblaues, kristallklares Wasser prägen diese Inselgruppe. In Favignana haben Sie Zeit den Ort zu erkunden oder auch Zeit zum Baden bevor Sie entlang der zauberhaften Bucht Cala Rossa zur Cala Azzurra fahren wo Sie ein Mittagessen an Bord erwartet. Am Nachmittag sehen Sie die Insel Levanzo, wo Sie unterschiedliche Vegetationen und schroffe Steilküsten bewundern können. Am späten Nachmittag erreichen Sie wieder den Hafenort Trapani und fahren weiter in die sizilianische Hauptstadt Palermo. Nächtigung in Palermo.

6. Tag: Palermo – Monreale – Cefalù

Am Vormittag unternehmen Sie einen Spaziergang durch Palermo. Nach und nach wurden in den letzten Jahren viele einst verfallene Gebäude restauriert und erstrahlen in neuem Glanz. Sie sehen den Normannenpalast mit der beeindruckenden Palastkappelle (Eintritt nicht inkludiert) und die imposante Kathedrale (Eintritt nicht inkludiert). Monreale, oberhalb von Palermo, bietet einen fantastischen Blick auf Palermo und die Küste. Sehenswert ist hier die normannische Kathedrale (Eintritt nicht inkludiert) die außen wie eine Festung wirkt jedoch innen mit prächtigen Marmor und Mosaiken glänzt. Auf Ihrem Weg zurück an die Ostküste halten Sie noch in Cefalù, einem beliebten Badeort an der Nordküste Siziliens. Nächtigung im Raum Giardini Naxos.

7. Tag: Tag zur freien Verfügung oder Ausflug zu den Äolischen Inseln (nicht inkludiert)

Heute haben Sie die Möglichkeit an einem optionalen Ausflug zu den Äolischen Inseln teilzunehmen. Die Inselgruppe nördlich von Sizilien ist vulkanischen Ursprungs und zählt zum UNESCO Weltnaturerbe. Sie besuchen Lipari, die Hauptinsel des Archipels und erkunden die hübsche und lebendige Stadt mit seinen engen und verwinkelten Gassen.

Sie sehen auch die Insel Vulcano, ein wahres Naturparadies, wo Sie die Möglichkeit haben in Fangoquellen zu Baden (wenn geöffnet ca. € 8,– Eintritt). Nächtigung im Raum Giardini Naxos.

8. Tag: Abreise

Nach einem zeitigen Frühstück Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!



{"Buchungsdaten": {

"Abflughafen": "VIE",

"Flugesellschaft": "OS",

"Hinflug": "JA",

"Rueckflug": "JA",

"Land": "IT",

"ReiseArt": "PA",

"SchlBef": "10",

"SchlReise": "RR",

"SchlZiel": "IT",

"VaReiseart": "PA",

"Veran": "PRIM",

"Zielflughafen": "CTA",

"VerpflegungsText": "7 x Halbpension"

}}