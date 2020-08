Ihre Rundreise startet gleich mit einem der Highlights: der Ätna ist mit über 3.000 Metern der größte, noch tätige, Vulkan Europas. Die Auffahrt ist bis zu einer Höhe von 1.800 Metern möglich, wo Sie auch einen Spaziergang in den Lavafeldern unternehmen können. Taormina – die Stadt hat eine wechselvolle Vergangenheit, die man überall selbst erleben kann.

Weiter geht es in das barocke Städtchen Noto, in welchem zahlreiche UNESCO Weltkulturerbe-Gebäude zu bewundern sind. Ein weiteres Highlight ist Palermo, die Hauptstadt der Insel und gleichzeitig eine der reizvollsten Städte Italiens. In Cefalu und der wunderschönen Umgebung, welche durch Olivenhaine und Obstgärten sowie Weinberge geprägt ist, lassen Sie Ihre Seele noch einmal baumeln, bevor Sie Ihre Heimreise antreten.