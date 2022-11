Sea Diamond Suites****

Das Hotel befindet sich direkt am feinen Sandstrand von Laganas. In wenigen Gehminuten erreichen Sie das Zentrum mit Geschäften, Bars, Tavernen und Restaurants. Das kleine, neue Hotel mit nur 9 Suiten verfügt über eine Sonnenterrasse, Bar, Sonnenliegen und Schirme (am Strand gegen Gebühr), Empfangsbereich mit Rezeption, Beach/Snackbar. Alle Suiten sind geschmackvoll eingerichtet mit Bad oder Dusche/WC, Klimaanlage, SAT-TV, Kitchenette mit Kühlschrank (ungefüllt), Safe, WLAN, Kaffee- und Tee-Zubereitungsmöglichkeiten sowie Balkon oder Terrasse.