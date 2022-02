Schweden mit Finnland & Nordkap

1. Tag: Wien – Stockholm

Nach Ankunft in Stockholm können wir bereits bei gemütlichen Spaziergängen z.B. in der Altstadt das Flair des „Venedigs des Nordens“ auf uns wirken lassen. Nächtigung im Raum Stockholm. (A, ca. 50 km)

2. Tag: Stockholm

Im Rahmen einer ausführlichen Stadtbesichtigung erkunden wir heute gemeinsam die schwedische Hauptstadt, ohne Zweifel eine der schönsten Städte der Welt. Sie wird wegen ihrer Lage auch „Venedig des Nordens“ genannt, weil sie auf 14 Inseln gebaut und durch Brücken miteinander verbunden ist. Wir gelangen zum Stadshuset, in dem alljährlich die Nobelpreisverleihung stattfindet. Bei einem Spaziergang erkunden wir zugleich „Gamla Stan“, die Altstadt. Die schmalen Gassen mit dem Kopfsteinpflaster und die roten Backsteinbauten bezeugen hier den typischen, mittelalterlichen Charakter. Weiters kommen wir zur „Storkyrkan“ und zum Königlichen Schloss. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung, die Zeit kann genutzt werden, um nochmals durch die Altstadt zu flanieren oder eine Bootsrundfahrt zu unternehmen. Auf der Museumsinsel Djurgarden empfiehlt sich ein Besuch im Vasa Museum, wo man das im 17. Jahrhundert gesunkene und 1961 geborgene und restaurierte Kriegsschiff Vasa sehen kann. Ebenso interessant ist „Skansen“, das älteste Freilichtmuseum Europas. (F/A, ca. 40 km)

3. Tag: Raum Stockholm – Sigtuna – Uppsala – Raum Sundsvall

Nach dem Frühstück führt uns unsere Route zur lieblichen Stadt Sigtuna. Die Stadt soll im Jahr 970 entstanden sein und gilt somit als älteste Stadt Schwedens. Das heutige Sigtuna lockt mit idyllischem Ortskern, Holzhäuschen, Souvenirläden, Restaurants und vielen Cafés entlang der kleinen Hauptstraße, Stora Gatan. Anschließend machen wir uns auf den Weg zur berühmten schwedischen Universitätsstadt Uppsala. Die Stadt ist zugleich der Sitz des evangelischen Erzbischofs von Schweden und kann so auf eine lange Geschichte zurückblicken. Die Stadt wird gerne als Kultstätte der Wikinger und des Wissens gepriesen, wenngleich auch jahrhundertealte Sehenswürdigkeiten das Stadtbild prägen. Das Zentrum lädt mit zahlreichen Parks sowie schönen Plätzen am Fluss Fyris zum Verweilen ein. Wir folgen dem Bottnischen Meerbusen Richtung Gävle und kommen am Abend in Sundsvall an. (F/A, ca. 400 km)

4. Tag: Sundsvall – Umea – Lulea

Am Morgen fahren wir entlang des Bottnischen Meerbusens weiter. Unser erstes Highlight auf der Route ist die Überfahrt der Högakusten Brücke, die eine der längsten Hängebrücken der Welt ist. Anschließend fahren wir durch das UNSESCO Weltnaturerbe Höga Kusten. Unser nächstes Ziel ist die Hafenund Handelsstadt Umea, die gleichzeitig das kulturelle Zentrum im nördlichen Norrland ist. Unser heutiger Nächtigungsort ist schwedische Hafenstadt Lulea. (F/A, ca. 530 km)

5. Tag: Lulea – Rovaniemi – Sirrka

Zunächst geht es nordwärts weiter und bei Haparanda überqueren wir die Grenze nach Finnland. Dort gelangen wir nach Rovaniemi und legen auch einen Zwischenstopp beim „Weihnachtsmann“ ein. Nun tauchen wir in das Reich der Mitternachstsonne ein, denn wir überqueren den Polarkreis. Unsere Route führt uns weiter zum bekannten Wintersportort Kittilä sowie bis ins tiefste Lappland nach Sirrka unserem Nächtigungsort. (F/A, ca. 420 km)

6. Tag: Sirrka – Kautokeino – Alta

Heute machen wir uns auf den Weg zur finnischennorwegischen Grenze und kommen bei den Orten Muonio und Enontekiö vorbei und erreichen danach den norwegischen Ort Kautokeino. Wir fahren weiter durch die Region Finnmarksvidda, in der die Kultur der Samen spürbar ist. Am Nachmittag besteht die Gelegenheit, das Freilichtmuseum mit den berühmten, bis zu 6.500 Jahre alten Felszeichnungen von Hjemmeluft zu besichtigen. Nächtigung im Raum Alta. (F/A, ca. 350 km)

7. Tag: Raum Alta – Hammerfest – Nordkap

Nach dem Frühstück fahren wir weiter nordwärts und gelangen nach Hammerfest, die nördlichste Stadt des europäischen Festlandes. Es besteht ausreichend Zeit für einen Rundgang und wer Lust hat, kann dem weltberühmten Eisbärenclub einen Besuch abstatten. Auch ein kurzer Abstecher zum „Struve Meridianbogen“ darf nicht fehlen. Anschließend fahren wir zur Nordkapinsel Mageröya. Schon nach dem Abendessen wartet das große Highlight auf uns - die Fahrt zum mystischen Nordkap. Zunächst wollen wir uns noch einige Eindrücke vom ganzjährigen Leben auf dieser kargen Insel verschaffen und besuchen ein typisches Fischerdorf, bevor wir das berühmte Nordkap erreichen. 307 m hoch ragt der Schieferfelsen in das Eismeer, von wo aus wir das Schauspiel der legendären Mitternachtssonne genießen. Nächtigung im Raum Mageröya. (F/A ca. 400 km)

8. Tag: Mageröya – Flug Wien–Lakselv

Heute heißt es Abschied nehmen von Skandinavien. Wir machen uns auf Weg entlang des mächtigen Porsangenfjords zum Flughafen Lakselv. (F ca. 190 km)

Programmänderungen vorbehalten!

*Umgekehrter Reiseverlauf Lakslev-Stockholm (siehe Detailprogramm)



{"Buchungsdaten": {

"Abflughafen": "VIE",

"Fluggesellschaft": "",

"Hinflug": "JA",

"Rueckflug": "JA",

"Land": "SE",

"ReiseArt": "PA",

"SchlBef": "10",

"SchlReise": "RR",

"SchlZiel": "SE",

"VaReiseart": "PA",

"Veran": "GTA",

"Zielflughafen": "ARN",

"VerpflegungsText": "Halbpension"

}}