Zerklüftete Küstenlandschaften mit malerischen Buchten und traumhaften Sandstränden, schroffe, kahle Gebirge und heidebewachsene Hochmoore: all das werden Sie im Norden Großbritanniens finden. Doch was wäre es ohne seine Bewohner? Die Schotten sind ein gastfreundliches und humorvolles Volk, dessen Traditionsbewusstsein so weit geht, dass die Folklore nicht nur im Museum stattfindet, sondern zum täglichen Leben gehört. Herzliche Gastfreundschaft, wildromantische Landschaften, faszinierende Kultur, lebendige Traditionen – das ist Schottland!