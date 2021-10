Schottland

1.Tag:

Flug von Wien nach Edinburgh. Nach Ankunft Besichtigung von Stirling Castle auf dem Schlossberg. Bei der Route nach Crianlarich/Tyndrum folgen wir einer der schönsten Panoramastraßen Schottlands, entlang des eindrucksvoll gelegenen Loch Lomonds.

2.Tag:

Vorbei am Glencoe geht es weiter nach Fort William und durch das Great Glen, entlang dem Caledonian Canal zum Loch Ness. Nach einem Aufenthalt in Inverness, der charmanten Hauptstadt der Highlands, beziehen wir für zwei Nächte im Raum Aviemore unser Hotel.

3.Tag:

Entlang des Loch Marees gelangen wir über Gairloch nach Poolewe, wo wir die weitläufige Gartenanlage Inverewe Gardens besuchen. Anschließend erreichen wir entlang des Loch Brooms das Hafenstädtchen Ullapool, wo wir einen Spaziergang unternehmen.

4.Tag:

Bei einem Aufenthalt in Culloden fühlen wir uns unweigerlich an die „Outlander“-Erzählungen erinnert. Beim Besuch einer Destillerie erfahren Sie mehr über die Herstellung und die Geheimnisse des Whiskys, das „Wasser des Lebens“, und können natürlich auch ein Gläschen verkosten! Durch den Cairngorms Nationalpark geht es in die Royal Deeside. Weiterfahrt nach Aberdeen. Das „Tor zu den schottischen Bohrinseln“ in der Nordsee ist eine der wichtigsten Städte des Landes und wird aufgrund der zahlreichen Granitbauten in der Stadt auch die „Silver City“ genannt.

5.Tag:

Die imposante Festungsanlage von Dunnottar Castle liegt waghalsig an den schroffen Klippen der schottischen Ostküste und ist ein beliebtes Fotomotiv. Anschließend geht es an Dundee vorbei auf die Halbinsel Fife nach Saint Andrews. Als nächstes erkunden wir den reizvollen Bilderbuchort Culross, der komplett unter Denkmalschutz steht und direkt am Ufer des Firth of Forth-Fjordes liegt. Nach einem Aufenthalt in Culross unternehmen wir eine orientierende Stadtrundfahrt durch Glasgow.

6.Tag:

Sie unternehmen einen Ganztagesausflug nach Edinburgh. Nach einer geführten Stadtrundfahrt steht Ihnen der Nachmittag zur freien Verfügung, ehe es am frühen Abend wieder in Ihr Hotel nach Glasgow geht. Oder optional Besuch der Abendveranstaltung Military Tattoo, dann erfolgt die Rückfahrt nach Glasgow im Anschluss an die Vorstellung.

7.Tag:

Vormittags folgen Sie dem Clyde nach New Lanark, wo eine aus dem 18. Jahrhundert stammende Textilmanufaktur besichtigt wird. Weiterfahrt in die Grafschaft Ayrshire. Einen weiteren Höhepunkt unserer Reise bildet der Besuch des inmitten der herrlichen Küstenlandschaft des Firth of Clyde gelegenen Culzean Castle (E), ein schottisches Bilderbuchschloss.

8.Tag:

Nach dem Frühstück erfolgt der Transfer zum Flughafen Edinburgh, von wo aus wir die Heimreise antreten.