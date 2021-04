Santorin: Hotel Arion Bay

HOTEL ARION BAY***+|Santorin

Das Hotel liegt direkt am Strand von Kamari, an der Uferpromenade gelegen, Bars, Cafes und Geschäfte in Gehweite, ca. 5 km vom Flughafen und 8 km von der Hauptstadt Thira entfernt (Linienbus-Haltestelle in der Nähe).