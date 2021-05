Philharmonische Tage in Venedig

1. Tag: Samstag, 2. Oktober 2021

Egal ob Sie mit der Bahn, dem Bus, dem PKW oder dem Flugzeug anreisen, wir kümmern uns um Ihre Abholung und Ihr Gepäck. Nach dem Bezug Ihres Hotels können Sie zum Beispiel in einer der vielen kleinen Bars, den Bàcari, Ihren ersten Aperitivo genießen. Dort werden auch die typisch venezianischen Köstlichkeiten, die Cicchetti (kleine Häppchen), serviert. Am Abend erwartet Sie ein Rezital mit Startenor Piotr Beczała und Klavierbegleitung durch Kristin Okerlund.

2. Tag: Sonntag, 3. Oktober 2021

Nach dem Frühstück im Hotel steht der Vormittag frei für individuelle Stadterkundungen. Am Nachmittag können Sie sich für den ersten geführten Ausflug anmelden – wählen Sie unter anderem aus den Themenschwerpunkten Kunst und Gesellschaft: „Tintoretto, die venezianische Schule, Canaletto, Accademia – ein Muss für alle Kunstfreunde“ oder „Venedigs jüdisches Viertel – das erste Ghetto der Welt“. Abends hören Sie das erste Konzert der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Alain Altinoglu mit dem Solisten Gautier Capuçon im Teatro Malibran.

3. Tag: Montag, 4. Oktober 2021

Sie frühstücken im Hotel bevor es zur öffentlichen Probe und zum Meet & Greet mit den Künstlern geht. Bis zum Konzert am späten Nachmittag können Sie sich unter anderem „Auf den Spuren von Goldoni, Vivaldi und den virtuosen Waisenmädchen“ bewegen - ein weiterer wählbarer Themenausflug. Heute findet das zweite Konzert der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Alain Altinoglu im Teatro La Fenice statt.

4. Tag: Dienstag, 5. Oktober 2021

An diesem Tag gibt es hervorragende Kammermusik mit Mitgliedern der Wiener Philharmoniker. Geplant ist das Forellenquintett von Franz Schubert, gespielt von Daniel Froschauer, Michael Bladerer, Gautier Capuçon u.a.. Außerdem ist es wieder Zeit an einem unserer Themenausflüge teilzunehmen. Vielleicht steht heute für Sie eine der drei schönsten Laguneninseln auf dem Programm? Das Glas von Murano, Burano's Spitzen und bunte Häuser oder Torcello, das erste Handelszentrum, sind immer einen Ausflug wert. In die Mystik der unerschöpflichen Stadt Venedig, könnte ein Stadtspaziergang am frühen Abend führen.

5. Tag: Mittwoch, 6. Oktober 2021

Das Frühstück nehmen Sie wie gewohnt im Hotel ein. Je nach Wetterlage wird es einen musikalischen Aperitivo gegen Mittag oder frühabends im legendären Caffè Florian am Markusplatz geben. Viele Ausflugsmöglichkeiten verschönern Ihnen diesen Tag bis zum nächsten Kammermusikkonzert, das am Abend auf dem Programm steht.

6. Tag: Donnerstag, 7. Oktober 2021

Nach dem Frühstück im Hotel werden geführte und optionale Ausflüge zu Moderner Kunst geboten. Die Sammlung Pinault im Palazzo Grassi und der Punta della Dogana (einer ehemaligen Zollstation umgebaut vom japanischen Stararchitekten Tadao Ando) beherbergt, wie die Peggy Guggenheim Foundation, bedeutende Werke zeitgenössischer Kunst. Abends hören Sie ein Konzert mit Heldentenor Andreas Schager und Violinistin Lidia Baich, begleitet von Klaus Sallmann.

7. Tag: Freitag, 8. Oktober 2021

Der vorletzte Tag bringt Zeit für Einkäufe in der Merceria oder einen Ausflug zum verträumten, von Napoleon angelegten, jüdischen Friedhof San Michele. Oder für einen vorerst letzten Bellini in Harry’s Bar, wo nicht nur Ernest Hemingway Stammgast war. Alternativ bieten wir Ihnen einen geführten Themenausflug in exklusiver Kleingruppe. Am letzten Abend wird die wunderbare Sopranistin Diana Damrau mit Klavierbegleitung durch Kristin Okerlund zu hören sein.

8. Tag: Samstag, 9. Oktober 2021

Auch wenn man von dieser einzigartigen Stadt nie genug bekommen kann, so nimmt Ihre Reise hier ein Ende. Für Ihre individuelle Heimreise arrangieren wir Ihren Transfer und Gepäckservice.

Programmänderungen vorbehalten!