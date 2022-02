Paris per ÖBB Nightjet

Angebot 2 - Hotel Le Grand****

Das Le Grand Quartier in Paris befindet sich 1,9 km vom Kunst- und Kulturzentrum Centre Georges-Pompidou entfernt und bietet klimatisierte Wohneinheiten und eine Bar. Zu den Einrichtungen der Unterkunft gehören ein Restaurant, eine 24-Stunden-Rezeption und der Zimmerservice. WLAN nutzen Sie in allen Bereichen der Unterkunft kostenfrei. Ein Garten und eine Terrasse laden am Hotel zum Entspannen ein. Alle Zimmer im Hotel sind mit einem Schreibtisch, einem Flachbild-TV, einem eigenen Bad sowie Bettwäsche und Handtüchern ausgestattet. Die Zimmer erwarten Sie mit einem Safe, und einige Zimmer verfügen über einen Patio / eine Veranda. Ein Kleiderschrank und ein Wasserkocher sind ebenfalls in sämtlichen Zimmern vorhanden.

