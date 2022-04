Reiseverlauf

Hotel Dorf Wangerland - Die Hotel- und Freizeitanlage Dorf Wangerland liegt am Ortsrand von Hohenkirchen in Ostfriesland und ist etwa 10 Kilometer von der Nordseeküste entfernt. Der Flughafen Hamburg ist 240 km entfernt. Ausstattung: Die 230 Hotelzimmer sind auf insgesamt acht Hotelgebäude (Erd- und Obergeschoss) aufgeteilt und liegen immer in kurzer Entfernung zum Gastronomiebereich mit Buffet-Restaurant und den Themenkneipen. Die Freizeitanlage bietet ein Animationsprogramm für Jung und Alt (Bingo, Kinderdisco etc.), Kegel- und Bowlingbahnen, ein Kino, eine Turnhalle, einem Fahrrad- und Bootsverleih, einem Sportplatz mit zusätzlicher Tartanbahn, einem Spielplatz, Billardtische und einen angrenzenden Freizeitsee mit hoteleigenem Strandabschnitt. Zimmer: Die großzügigen und komfortablen Doppelzimmer, welche auch als Einzelzimmer dienen, sind alle mit Sat-TV, Radio, Telefon, Sitzecke, Schreibtisch, Dusche / WC, Föhn und Minisafe ausgestattet. Verpflegung: Halbpension Plus mit Frühstück, Abend Buffet, Kaffee und Tee ganztags sowie Softdrinks, Bier und Wien ab 12 Uhr