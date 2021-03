Languedoc-Roussillon war eine bekannte Verwaltungsregion im Süden Frankreichs und umfasste die an der Mittelmeerküste liegenden Départements Aude, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales und Lozère. Die Region hatte eine Fläche von 27.376 km² mit 2.8 Millionen Einwohnern. Hauptstadt der Region war Montpellier. Mit dem 1. Jänner 2016 ging die Region nun in der neuen größeren Region Okzitanien auf, weshalb der Name Okzitanien bei uns bisweilen noch völlig unbekannt ist.