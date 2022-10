New York City

1. Tag: Wien – New York

Linienflug von Wien nach New York. Nach der Ankunft in New York Begrüßung durch Ihre Deutsch sprechende Reiseleitung am Flughafen und Transfer zum Hotel mit ersten Informationen über die Stadt und des Landes. Check-in im Hotel in Manhattan für die nächsten 4 Nächte.

2. Tag: Stadtrundgang Manhattan – One World

Frühstück im Hotel. Abfahrt vom Hotel zu einer Stadtrundfahrt durch Manhattan mit dem Bus und Deutsch sprechendem, örtlichen Guide. Am Ground Zero legen Sie eine Gedenkminute für die Kollegen ein, die bei dem schrecklichen Ereignis am 11.09. ihr Leben verloren haben. Anschließend Besuch des Firehouse 10, Station von Engine und Ladder 10, am Ground Zero mit einem Gespräch der dortigen Feuerwehmänner. Als nächstes besuchen wir das One World Gebäude und dabei bekommen Sie neben einen gigantischen Ausblick über New Jersey und New York auch einen Einblick in die Feuerwache in diesem Gebäude. Den Tagesabschluss bildet eine gemeinsame Bootsfahrt auf dem Hudson River mit Blick auf die Freiheitsstatue, die Manhattan und Brooklyn Bridge und die Skyline von Manhattan und Jersey City. Abends empfehlen wir einen Besuch im Village mit seinen vielen Bars und Restaurants.

3. Tag: New York: Randalls Island – Löschbootstation

Frühstück im Hotel. Fahrt mit dem Bus zur Trainings Akademie des FDNY auf Randalls Island. Besuch der Anlage und der Übungsgebäude mit Erklärungen von Taktik, Fahrzeugen und Geräten. Im Anschluss geht es zur Löschbootstation "Marine 1" mit Besichtigung des Bootes und Möglichkeit zur Mitfahrt auf dem Hudson River (nur für aktive Feuerwehrleute). Anschließend steht der Besuch bei "Rescue 1" in kleinen Gruppen auf dem Programm. Zeit zum Einkaufen im Feuerwehrshop. Am Abend besuchen Sie das berühmte Empire State Building mit fantastischem Ausblick auf das Lichtermeer der Stadt. Danach Treffen im "Hard Rock Café" zum gemeinsamen Abendessen. Den Abend lassen wir bei einem Spaziergang über den Times Square ausklingen.

4. Tag: New York: Feuerwehrmuseum – Brooklyn Bridge

Vormittags Fahrt mit der U-Bahn nach Soho. Dort besuchen wir das New Yorker Feuerwehr-Museum in der Spring Street. Bei einem Besuch in dem einzigartigen Laden "Firefighter Friends", gibt es alles für echte Sammler, wie: Helme, Jacken, T-Shirts, Videos, Bücher, Abzeichen, alles von der New Yorker Feuerwehr. Nachmittags spazieren wir über die Brooklyn Bridge nach Brooklyn. Dort besuchen wir die FDNY Engine 205/ Ladder 118 mit Informationen zu deren Arbeit. Zum Abschied besuchen wir den schönsten Feuerwehr Pub: Jack’s Fire Department.

5. Tag: New Yorks UNO Gebäude

Vormittags steht ein Besuch des UNO Gebäudes mit deutscher Führung auf dem Programm. Mittags können Sie im Chelsea Market Ihren Hunger stillen. Am Nachmittag spazieren Sie über die fast 2,5 Kilometer lange High Line, eine zur Parkanlage umgestaltete ehemalige Güterzugtrasse. Nach einem Blick in die FDNY EMS Station 7 geht es zum „The Vessel“ ein faszinierendes öffentliches Kunstwerk, das aus 154 Treppen besteht. Die Edge Observation ist das höchste Skydeck der westlichen Hemisphäre mit 360°-Aussicht auf New York City. NYCs neueste Aussichtsplattform schwebt in der Luft und bietet ein aufregendes Erlebnis mit Glasboden und schrägen Glaswänden. Am Abend Transfer zum Flughafen & Rückflug nach Europa.

6. Tag: Ankunft in Wien

Nach einem Nachtflug erreichen Sie die Heimat. Unvergessliche Tage mit unzähligen Eindrücken gehen nun zu Ende.

Programmänderungen vorbehalten!



"VerpflegungsText": "4 x amerikanisches Continental Frühstück, Abschiedsdinner im Feuerwehr Pub: Jack's Fire Dept."

