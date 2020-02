Diese Reise bietet viele kulturelle Schätze, ein einmaliges Panorama im Himalaya, den tropischen Chitwan-Nationalpark und vieles mehr!



Nepal ist eines der faszinierendsten Länder dieser Erde. Kein anderer Ort der Welt wird Sie so in den Bann ziehen, wie das Dach der Welt! Von den endlosen Gebirgsketten des Himalayas über die atemberaubende natürliche Schönheit bis hin zur wundervollen kulturellen Vielfalt des Landes, der Gastfreundlichkeit und Herzlichkeit der Nepalesen. Sie entdecken ein Land zwischen Tradition und Moderne, zwischen Hektik und Gelassenheit - ein Land zwischen Glauben und Streben. Der süßliche Geruch von Räucherstäbchen in jeder Straße und die allgegenwärtige Melodie von "Om Mani Padme Hum “ werden Sie auf eine Zeitreise von mehreren 100 Jahren zurück in die Vergangenheit mitnehmen. Ein Abenteuer, welches an kulturellen Eindrücken und sagenhaften Naturpanoramen kaum zu überbieten ist.