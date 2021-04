Mošćenička Draga - Kroatien: Hotel Marina

Hotel Marina**** Mošćenička Draga

Das Hotel liegt nur durch die Anlage vom kilometerlangen Kiesstrand entfernt und ist eine perfekte Unterkunft für Familien. Es bietet in der Hochsaison Vollpension Plus, wobei die Getränke bei den Mahlzeiten inkludiert sind. In den sehr bekannten Ort Opatija sind es nur 15 km und am breiten Kiesstrand lässt es sich perfekt entspannen!

