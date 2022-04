Novotel Marsa Alam

Das Resort, ideal für Strandurlauber und Familien, liegt in Marsa Alam, direkt am Meer. Der nächste Flughafen ist Marsa Alam (RMF) und befindet sich ungefähr 60 km entfernt. Die ca. 36m² großen Doppelzimmer mit Gartenblick verfügen über Kabel, TV, Kaffee-/Teezubereiter, Minibar (tägl. Wasserauffüllung inkl. – weitere Getränke gegen Gebühr), Dusche/WC, Balkon oder Terrasse sowie WLAN. Um allen Gästen das berühmte und bunte Riff zugänglich zu machen, hat das Novotel einen Steg, der es einfach macht, in das blaue Wasser zu gelangen. Tauchschule direkt im Resort (nicht inklusive).