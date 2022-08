1.Tag: Flug von Wien nach Marrakech. Nach Ihrer Ankunft besichtigen Sie das Palais Bahia, gefolgt vom Museum Dar Si Said. Abschließend geht es für Sie auf den Platz der Gaukler und Schlangenbeschwörer, den Djeema el Fna.

2.Tag: Ihr heutiges erstes Ziel ist Casablanca, wo Sie nach Ankunft eine Stadtrundfahrt unternehmen. Danach geht es weiter in die Königsstadt Rabat. In der Hauptstadt Marokkos sehen Sie den Königspalast und das Mechouar, das Verwaltungsviertel. Weiters besichtigen Sie die Chellah, die ehemalige Totenstadt, die Kasbah der Oudayas sowie das Mausoleum Mohamed V.

3.Tag: Sie verlassen Rabat und gelangen entlang von Olivenhainen und Korkeichenwäldern in die Königsstadt Meknès, die von einer imposanten Stadtmauer umgeben ist. Das wunderschöne Stadttor Bab el Mansour und das prunkvoll dekorierte Mausoleum des Moulay Ismail sind besonders eindrucksvoll. Weiterfahrt in den Wallfahrtsort Moulay Idriss. In Volubilis, der bedeutendsten römischen Ruinenstätte Marokkos, bestaunen Sie die gut erhaltenen Bodenmosaike und die Reste des ehemaligen Triumphbogens. Weiterfahrt nach Fes.

4.Tag: Der gesamte Tag steht für die Besichtigung der Stadt Fes zur Verfügung. Sie besuchen die Sehenswürdigkeiten und Monumente innerhalb und außerhalb der Medina. Fes ist die älteste und mit ihren prachtvollen Palästen, Moscheen und Medressen die königlichste der vier Königsstädte, außerdem das geistige, religiöse und kunsthandwerkliche Zentrum Marokkos.

5.Tag: Sie fahren durch das reizvolle Gebiet des Mittleren Atlas vorbei an kahlen Berglandschaften. Über den Tiz-n Talrhemt-Pass und die Ziz-Schlucht geht es weiter nach Errachidia. Sie erreichen Tafilalet, eines der schönsten und größten Oasentäler Marokkos. Hier können Sie einen optionalen Ausflug mit Jeeps zu den Sanddünen des Erg Chebbi unternehmen. Genießen Sie hier den Sonnenunter- bzw. am Morgen den Sonnenaufgang.

6.Tag: Ihr heutiges erstes Ziel ist die Todra-Schlucht, welche Sie auch teils zu Fuß durchqueren werden. Sie folgen der „Straße der Kasbahs“ bis nach Ouarzazate.

7.Tag: Zunächst erkunden Sie die Kasbah Taourirt. Dann geht es weiter in das UNESCO Festungsdorf Aït Benhaddou. Sie besichtigen diesen großartigen Komplex sechs alter Kasbahs, die teilweise noch bewohnt sind. Die anschließende Fahrt hinauf auf den 2.260 m hohen Tizi n'Tichka Pass zählt zu den schönsten Strecken Marokkos. Weiter geht es wieder in die Königsstadt Marrakech. Vor Ankunft besuchen Sie noch André Hellers zauberhaften Anima Garten.

8.Tag: Heute besichtigen Sie noch die prachtvollen Saadier-Gräber sowie die Koutoubia-Moschee (von außen) ehe Sie Ihre Heimreise antreten.

Programmänderungen vorbehalten!



{"Buchungsdaten": {

"Abflughafen": "VIE",

"Fluggesellschaft": "OS",

"Hinflug": "JA",

"Rueckflug": "JA",

"Land": "MA",

"ReiseArt": "PA",

"SchlBef": "10",

"SchlReise": "RR",

"SchlZiel": "MA",

"VaReiseart": "PA",

"Veran": "GTA",

"Zielflughafen": "RAK",

"VerpflegungsText": "7x Frühstück, 7x Abendessen"

}}