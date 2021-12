1.Tag:

Flug nach Malta und Empfang durch Ihre Reiseleitung. Bustransfer zum Hotel, in dem Sie während des gesamten Aufenthaltes wohnen werden.

2.Tag:

Ganztägiger Aufenthalt in Valletta mit Stadtrundgang. Sie besichtigen u.a. die Klosterkirche des Johaniterordens St. John’s Co-Cathedral und den Großmeisterpalast. Am Nachmittag lernen Sie in der Multivisions-Show in einer Zusammenfassung die Geschichte Maltas kennen.

3.Tag:

Ganztagesausflug zur Nachbarinsel Gozo mit Besichtigung der Tempel von Ggantija, der Hauptstadt Victoria mit Zitadelle und der Wallfahrtskirche Ta Pinu oder dem Inlandsee. Weiterfahrt zu einem der malerischen Fischerdörfer Marsalforn oder Xlendi. Nachmittags Rückfahrt nach Malta.

4.Tag:

Altstadt-Spaziergang durch Senglea. Anschließend fahren Sie durch Cospicua. Am alten Tor von Vittoriosa machen Sie Halt und sehen die St. Laurence-Kirche. Nachmittags Freizeit.

5.Tag:

Heute besuchen Sie die alte Hauptstadt Mdina. In Mdina oder Rabat ist Zeit für eine Mittagspause. Im Botanischen Garten San Antons Gardens können Sie sich mit der einheimischen Pflanzenwelt vertraut machen. Danach besichtigen Sie den Dom von Mosta und das Crafts Village in Ta‘ Qali. Hier sehen Sie u.a. die Glasbläser bei der Herstellung des berühmten Mdina-Glases.

6.Tag:

Entspannen Sie sich heute z. B. am Pool Ihres gebuchten Hotels.

7.Tag:

Die heutige Tour führt Sie in den südlichen Inselteil. Hier werden u.a. die prähistorischen Tempel im Süden und die unterirdischen Grotten von Ghar Dalam besucht. Nach der Mittagspause Fahrt zur Blauen Grotte (Bootsfahrt fakultativ) und ins Fischerdorf Marsaxlokk. Anschließend Besuch der Ausstellung The Limestone Heritage.

8.Tag:

Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Wien.



