Impressionen zu Ihrer Reise

GRUPOTEL FARRUTX **** | Can Picafort - Das Grupotel Farrutx bietet Ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt in einem der traditionsreichsten Hotels Mallorcas, nur 200 Meter vom Strand Can Picafort. Genießen Sie das riesige Schwimmbad, den Außenpool mit Hydromassage und die Terrasse der Bar bei schönem, warmem Mittelmeerwetter. Alle Zimmer verfügen über Bad mit Dusche/WC, Fön, Sat-TV, Telefon, Safe & Minibar (gegen Gebühr) sowie Klimaanlage und Balkon.