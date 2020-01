Magisches Namibia

„Hartlike Welkom in Namibia“ – Herzlich Willkommen in Namibia.

Sanftes Pastellblau verläuft in zartes Rosa, um schließlich in einem gleißenden Gelb zu verglühen. Lichtspiele, wie diese, begrüßen den Frühaufsteher, oder verabschieden einen erlebnisreichen Tag. Vorfreude, in solch` cineastische Bilder gekleidet, wird mit Ihnen das Land betreten. Ein Land, das pure Magie verspricht und dieses Versprechen stets zu halten pflegt. Ein Land, wie aus dem Bilderbuch. Rund 1,5 Millionen Touristen haben 2018 Namibia bereist, 6000 davon aus Österreich. Tendenz: Steigend. Namibia ist ein wildes, ungezähmtes Stück Afrika mit erkennbar deutschen Wurzeln. Es ist facettenreich, einsam und leer. Weniger als 3 Menschen leben auf einem Quadratkilometer und lassen ausreichend Raum für eine unberührte Natur. Einmalige Landschaften, wie die Kalahari oder Namib, werden Sie begeistern. 80 Millionen Jahre an Evolution haben eine großartige Umwelt geschaffen, die trotz Hitze und Wasserarmut einer Vielzahl an Tieren Heimat ist. Die Fauna Namibias ist überwältigend. Stolz wird sie in weltberühmten Schutzgebieten, wie dem Etosha Nationalpark, zur Schau gestellt. Namibia ist ein Sehnsuchtsort! Leben Sie diesen Traum, und freuen Sie sich auf eines der faszinierendsten Länder der Welt.