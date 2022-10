PICO DOS BARCELOS/MONUMENTAL & MONTE

Fahrt zum Pico dos Barcelos (335 m) mit wunderschönem Ausblick auf Funchal. Weiter zur Aussichtsterrasse Eira do Serrado, die den schönsten Blick ins Nonnental bietet. In Monte, einem Ort 550m oberhalb von Funchal gelegen, besichtigen Sie die Wallfahrtskirche in der der letzte österr. Kaiser, Karl I. begraben ist. Er starb 1922 in der Verbannung auf Madeira. Ein Höhepunkt ist die berühmte Fahrt mit dem Korbschlitten (nicht inkludiert). Zu zweit nehmen Sie in dem urtümlichen Vehikel Platz. Zwei Männer, in weiß gekleidet, lenken den Schlitten und laufen während der Fahrt nebenher.

CITY TOUR FUNCHAL

Besichtigung des Parks Santa Catarina. Spaziergang durch die Altstadt mit Besuch der Markthalle Mercado dos Lavradores sowie der schönen Gartenanlage vom Museum

Quinta das Cruzes, das eine breitgefächerte Sammlung heimischer und exotischer Pflanzen sowie archäologischer Elemente beherbergt. Anschließend Besichtigung der Kathedrale und Madeirawein-Verkostung.

LEVADA – WANDERUNG: VALE PARAISO – ROCHAO

Ein leichter Spaziergang entlang eines Bewässerungkanals (=Levada) mit Blick auf Terrassenfelder, spektakulären Gärten und wundervollen Aussichten. Gehzeit ca. 2,5 Std.