1.Tag:

Flug von Wien nach Funchal und Transfer in IhrHotel.

2.Tag:

Altstadt-Spaziergang und Besuch der Markthallemit dem bekannten Fischmarkt. Anschließend geht

es vorbei an der Kathedrale Sé weiter zum BotanischenGarten. Zum Abschluss besuchen Sie eine Weinkellereiund verkosten den bekannten Madeirawein. Nachmittagzur freien Verfügung.

3.Tag:

Ihren Ganztagesausflug beginnen Sie mit Fotos derbunten Fischerboote von Câmara de Lobos. Bei einer Fahrt über den EncumeadaPass bestaunen Sie die eindrucksvollen Naturschwimmbäder von Porto Moniz.Über die Hochebene Paul da Serra geht es wieder zurück an die Südküste. AlsHöhepunkt des Tages besuchen Sie das Cabo Girao. Genießen Sie den atemberaubendenAusblick auf die bezaubernde Südküste.

4.Tag:

Der Ausflug nachRabacal (ÖAMTC Bonus) zum Risco Wasserfall und den 25 Quellen gehört zu den

bekanntesten Wanderstrecken der Insel.

5.Tag:

Auf dem Weg nach Eira do Serradohält Ihr Bus am Aussichtspunkt Pico dos Barcelos, mitatemberaubenden Blick aufdie Bucht von Funchal und vom Eira do Serrado Aussichtspunkt aus haben Sieeinen herrlichen Ausblick über das Nonnental. Weiterfahrt nach Monte undBesichtigung der Wallfahrtskirche Nossa Senhora do Monte, der Ruhestätte desletzten österreichischen Kaisers. Fakultative Korbschlittenfahrt.

6.Tag:

Fahrt überden Poiso-Pass bis nach Ribeiro Frio, ein Naturschutzgebiet mit Forellenzucht.Danach erreichen Sie Santana, berühmt für die spitzzusammenlaufenden, strohgedecktenHäuschen – das Postkartenmotiv Madeiras! Anschließend geht es überPorto da Cruz und über den Portela-Pass nach Machico und in den kleinen OrtCamacha, dem Zentrum der Korbflechterei.

7.Tag:

Tag zur freien Verfügung.

8.Tag:

Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Wien.



