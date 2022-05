1. Tag: Wien – Funchal

Flug von Wien-Schwechat nach Funchal. Empfang durch unsere stationäre Reisebetreuung und Transfer in Ihr Hotel. Willkommenscocktail mit Vorstellung des detaillierten Reiseverlaufs.

2. Tag: Halbtagestour Funchal

Heute erleben Sie die Höhepunkte Funchals, kombiniert mitkonnte, der letzten Ruhestätte Kaiser Karl I. Nach einem Besuch der Kathedrale und des Bauernmarktes werden Sie den süßen Wein der Insel sowie Honigkekse verkosten und anschließenden botanischen Garten aufsuchen. Danach fahren Sie nach Monte, wo Sie das Grabmal des letzten österreichischen Monarchen sehen werden. Zu Tal können Sie auf Wunsch und gegen Aufpreis mit den berühmten Korbschlitten fahren.

3. Tag: Ganztagesausflug West-Madeira/Porto Moniz

An diesem Tag erleben Sie die Höhepunkte der Südküste und den rauen Nordwesten der Insel. Den bunten Fischerbooten von Câmara de Lobos folgt ein Abstecher zum Cabo Girão, eine der höchsten Klippen Europas. Nach einer Fahrt über den Encumeada - Pass bestaunen Sie die eindrucksvollen Naturschwimmbäder von Porto Moniz. Nach dem Mittagessen besuchen Sie eine Bananenplantage. Die Rückfahrt führt über die Hochebene Paul da Serra nach Funchal.

4. Tag: Zur freien Verfügung oder optionaler Ausflug „Levadenwanderung“

Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Gönnen Sie sich Stunden der Entspannung am Pool Ihres Hotels oder spazieren Sie die Promenade entlang nach Funchal. Alternativ dazu bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an einem fakultativen Ausflug „Levadenwanderung“ (ca. 4 Stunden) teilzunehmen.

Halbtägige Levada-Wanderung

Gehzeit: ca. 3 Stunden / Schwierigkeitsgrad: Leicht Kommen Sie mit auf eine unvergessliche Wanderung. Diese verläuft zumeist entlang der für Madeira charakteristischen Levadas und dauert etwa drei Stunden. Unterwegs legen Sie eine Pause ein, sodass die Tour auch für ungeübte Wanderer geeignet ist. Die Kanäle bewässern noch heute die Felder und Gärten der Insel. Herrliche Ausblicke und eine artenreiche, üppige Vegetation machen den Ausflug zu einem lohnenden Erlebnis. Am Nachmittag sind Sie wieder zurück in Ihrem Hotel und haben Zeit zur freien Verfügung.

5.Tag: Zur freien Verfügung oder optionaler Ausflug „Katamaranausflug“

Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Alternativ dazu bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an einem fakultativen Katamaran - Ausflug (ca. 4 Stunden) teilzunehmen.

Katamaranausflug

Transfer vom Hotel zum Hafen von Funchal. Sie fahren an Bord des Katamarans entlang der spektakulären Südküste, vorbei am idyllischen Fischerdorf Câmara de Lobos und Cabo Girão (580 m), der höchsten Steilküste ganz Europas. Während des Ausfluges haben Sie, mit etwas Glück, Gelegenheit die Delfine zu bewundern und im Meer zu schwimmen. Sowohl im Sommer als auch im Winter ist leichte, bequeme Kleidung erforderlich. Sie sollten auch immer Badesachen, Regenschutz und Kopfbedeckung dabeihaben. Ankunft im Hafen von Funchal und Transfer zum Hotel.

6. Tag: Ganztagesausflug Ost-Madeira/Santana

Sie sind das berühmteste Postkartenmotiv der Insel: die spitz zusammenlaufenden, strohgedeckten Häuschen von Santana. Neben dieser Attraktion werden Sie die bizarre Bergwelt des Zentralmassivs erleben (Pico do Arieiro), in Porto da Cruz eine Zuckerrohrmühle besuchen (inkl. Rumverkostung) und nach dem Mittagessen den Korbflechtern von Camacha über die Schulter schauen.

7. Tag: Zur freien Verfügung oder optionaler Ausflug „Jeep-Safari“

Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Gönnen Sie sich Stunden der Entspannung am Pool Ihres Hotels oder spazieren Sie die Promenade entlang nach Funchal. Alternativ dazu bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an einem fakultativen Ausflug „Jeep – Safari“ teilzunehmen.

Jeep-Safari

Dauer des Ausfluges: ca. 3,5 Stunden (Abfahrt vom und Rückkehr zum Hotel). Durchführung: Samstag Genießen Sie eine aufregende Jeepfahrt und entdecken Sie die landschaftliche Schönheit von Madeira bei einer Geländefahrt mit einem Jeep.

8. Tag: Funchal – Wien

Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Wien Schwechat.

Programmänderungen vorbehalten!



{"Buchungsdaten": {

"Abflughafen": "VIE",

"Fluggesellschaft": "OS",

"Hinflug": "JA",

"Rueckflug": "JA",

"Land": "PT",

"ReiseArt": "PA",

"SchlBef": "10",

"SchlReise": "RR",

"SchlZiel": "PT",

"VaReiseart": "PA",

"Veran": "RAIF",

"Zielflughafen": "FNC",

"VerpflegungsText": "Halbpension"

}}