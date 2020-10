Linz-Package inkl. Bahnanreise ab/bis Österreich

IN LINZ BEGINNT‘S...

Direkt an der Kulturmeile, unweit von Altstadt und Domviertel, mitten im Grünen die Kraft der Donau spüren. Zu den instagramablen Kulissen ist’s nur ein Katzensprung: Brucknerhaus, Lentos Kunstmuseum und Ars Electronica Center. Zu einem der beliebtesten Gesellschaftspunkte der Stadt geadelt, treffen sich hier Vielreisende, Kunstschaffende, Wirtschaftsgrößen und Alteingesessene. Menschen, die das Besondere suchen, finden es hier.



Nur 10 Gehminuten von der Linzer Altstadt entfernt begrüßt Sie das ARCOTEL Nike direkt am Ufer der Donau mit Aussicht auf den Pöstlingberg. Dieses Nichtraucherhotel bietet kostenfreies WLAN und einen Wellnessbereich mit einer Sauna, einem Dampfbad sowie einem Ruheraum. Die modernen Zimmer bieten Aussicht auf die Stadt und die Donau. Jedes Zimmer verfügt über einen Flachbild-Sat-TV, einen Schreibtisch und ein Bad mit einem Haartrockner.