Kreta - Hotel Apollonia Beach Resort & Spa

Direkt am Strand von Amoudara, ca. 10 Gehminuten bis in den Ort Amoudara. Alle Zimmer im Haupthaus bzw. in einem der Bungalowkomplexe gelegen mit Bad, Fön, individuell regulierbare Klimaanlage, Minikühlschrank (ungefüllt), Telefon, Balkon oder Terrasse, SAT-TV, Internetzugang. Familienzimmer mit getrennten Räumen (zusätzlicher Wohn-Schlafraum) buchbar.

vor zurück