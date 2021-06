Kreta: Hotel Apollonia Beach Resort & Spa

Lage: Direkt am Strand von Amoudara, ca. 10 Gehminuten bis in den Ort Amoudara, 8 km vom Flughafen entfernt und 6 km von der Stadt Heraklion, Nahverkehrsbusse nach Heraklion vor dem Hoteleingang Hinweis: In einiger Entfernung befindet sich ein Elektrizitätskraftwerk, das eine optische Beeinträchtigung vom Strand aus in westlicher Blickrichtung darstellen könnte.

Anlage: 360 Zimmer & Suiten, 1 Hauptrestaurant, 2 à la carte-Restaurants (italienisch, vegan), 1 griechische Taverne, Pool & Snackbar, Beachbar, Cafeteria/ Cocktailbar, Innen- und Freiluft-Diskothek, 2 Außenpools, 1 Kinderpool, 1 beheiztes Hallenbad, Minimarkt, Beauty und Wellness SPA, Fitnesscenter, Friseur (gegen Gebühr), Badetuch Service, Liegestühle und Sonnenschirme am Pool und am Strand gratis, grosse Gartenanlage.

Zimmer: Alle Zimmer im Haupthaus bzw. in einem der Bungalowkomplexe gelegen mit Bad, Fön, individuell regulierbare Klimaanlage, Minikühlschrank (ungefüllt), Telefon, Balkon oder Terrasse, SAT-TV, Internetzugang. Familienzimmer : gleiche Ausstattung wie Doppelzimmer mit zusätzlichem Wohn-Schlafraum.

Sport & Unterhaltung: 3 Pools: 1 Meerwasserpool, 2 Süßwasserpools einer davon mit Wasserrutschen, 2 Tennisplätze (1 davon mit Flutlicht), Kinderspielplatz, Miniclub/ Teensclub in der Hauptsaison, Gegen Gebühr: Spielhalle, Billard, Bogenschiessen. Tischtennis, Minigolf Beachvolleyball, Wassersportstation, externer Dienstleister (gegen Gebühr). Spa Center „Aegeo“ mit verschiedenen Beauty- und Massage-behandlungen, Fitnesscenter, Dampfbad, Whirlpool, Sauna und Indoorpool. Tages- und Abendanimation für Erwachsene und Kinder.

Verpflegung: Alles Inklusive. Frühstück: Amerikanisches Frühstücks-Buffet mit Show Cooking, Spätaufsteher- Frühstück, Mittagessen: Buffet im Hauptrestaurant oder Snacks in der Pool Bar, Abendessen: im Hauptrestaurant sowie 1 x pro Aufenthalt in jeweils einem der “à la carte” Restaurants (gegen Vorreservierung). Getränke in alle Bars und Restaurants laut All inclusive Beschreibung.

Für Kinder: Separates Kinderbecken, Babybecken, Spielplatz, Miniclub