Kreta: Hotel Amounda Bay

Lage: Der nächste Sandstrand ist ca. 450 m entfernt, ca. 10 Gehminuten bis in den Ortskern von Amoudara, 6 km nach Heraklion (eine Bushaltestelle befindet sich direkt vorm Hotel), Bars, Tavernen und Geschäfte in Gehweite

Anlage: 108 Zimmer, Die Hotelanlage wurde 2018 komplett renoviert und umgestaltet. Zu den Einrichtungen des Hotels zählen die Lobby mit 24 Stunden-Rezeption, WLAN in allen öffentlichen Bereichen des Hotels und auf den Zimmern inklusive, ein Restaurant, eine Bar (abends geöffnet)Im Außenbereich des Hotels befindet sich der SüßwasserSwimmingpool und einem separatem Kinderpool und einer Pool/Snackbar. Liegen und Sonnenschirme sind am Pool und am Strand inklusive, Badetuchverleih kostenfrei gegen Kaution.

Zimmer: Die modern ausgestatteten Doppelzimmer verfügen über Bad/Dusche, WC, Föhn, Balkon oder Terrasse Minikühlschrank (ungefüllt), Klimaanlage (individuell regulierbar), Safe, SAT-TV, Wifi (gratis) Sport & Unterhaltung: hoteleigenes Animationsprogramm „light“, Gegen Gebühr: Wassersportstation am Strand über lokale Anbieter.

Verpflegung: Alle Mahlzeiten werden in Buffetform angeboten unter anderem mit Mediterranen/Griechischen Spezialitäten Ausgewählte lokale und internationale alkoholische und alkoholfreie Getränke 10.30 Uhr bis 23.00 Uhr. Während der Mahlzeiten Bier vom Faß, offener Hauswein, Softdrinks, Wasser. Kaffee, 16.30 Uhr-17.30 Uhr Kaffee, Tee, Kuchen und Kekse, 11.00 Uhr-18.00 Uhr: Snacks wie z.B. Eis, Popcorn, Hotdogs oder Burger oder Pizza Es besteht die Möglichkeit eines Lunchpaketes falls man über Mittag einen Ausflug plant und das Mittagessen im Hotel nicht einnehmen kann.

Für Kinder: Separater Kinderpool (Süßwasser), Spielplatz, Hochstühle und Babybetten (nach Verfügbarkeit) Babysitter (auf Anfrage, gegen Gebühr)