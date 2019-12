Korsika ab/bis Wien oder Salzburg

Lage: Das Feriendorf Zum Störrischen Esel liegt etwa zwei Kilometer vom Zentrum sowie vom Hafen von Calvi entfernt. Den langen, flach abfallenden Sandstrand von Calvi erreichen Sie in circa 350 Meter. In das schöne Hafenstädtchen Calvi mit seiner imposanten Zitadelle, den zahlreichen Restaurants, Bars sowie kleinen Geschäften gelangen Sie in circa 25 Gehminuten. Im sieben Hektar großen, autofreien Naturpark wohnen Sie mitten im Grünen, zwischen altem Baumbestand, mediterraner Vegetation, grünen Rasenflächen und naturbelassenen Bereichen.

Bungalow Kat. A: Für zwei bis fünf Personen bieten die ebenerdigen Einraum-Familienbungalows in Block- oder Reihenbauweise Platz. Diese sind mit einem Doppelbett und einem Stockbett ausgestattet, bei Bedarf kann ein Zustellbett aufgestellt werden. Die Bungalows verfügen über eine solide Ausstattung mit einem Kühlschrank, das Bad ist mit einer Dusche und einem WC versehen, die Terrasse mit Gartenmöbeln.

Bungalow Kat. B: Für ein bis drei Personen bieten die ebenerdigen Bungalows in Reihenbauweise Platz. Diese sind je nach Größe mit einem Bett, zwei Betten oder zwei Betten und einem Zustellbett ausgestattet. Die Bungalows verfügen über eine solide Ausstattung, das Bad ist mit einer Dusche und einem WC versehen, die Terrasse mit Gartenmöbeln.