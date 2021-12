Kefalonia - Costa Rossa Boutique Hotel**** (Adults only)

Lage: Direkt am Xi-Strand, in einer ruhigen, beliebten Gegend. Der lebendige Ortskern von Lixouri ist ca. 7 km entfernt und mit Linienbusverbindungen (in der Hochsaison) erreichbar.

Zimmer: Doppelzimmer Superior Landseite (DSH): Ca. 33 m², großzügig und modern eingerichtet, einem Doppelbett, Dusche, WC, Föhn, Safe, WLAN, TV (deutschsprachiges Programm), Minibar, Klimaanlage und Balkon oder Terrasse mit begrenztem Meerblick. Belegung: Max. 3 Erw. (3. Erw. auf Anfrage). Doppelzimmer Superior mit Meerblick (DMH): Ca. 34 m², modern und geräumig, mit einem Doppelbett, Balkon oder Terrasse mit Meerblick, ansonsten gleiche Ausstattung wie die Superior Zimmer mit begrenztem Meerblick. Belegung: Max. 3 Erw. Junior Suite Meerblick (JMH): Ca. 33 m², modern und geräumig, mit Doppelbett oder zwei Einzelbetten, sowie einem Wohnbereich mit Sofa. Das Bad ist mit einer Dusche, einem Föhn sowie einem WC ausgestattet. Zudem befinden sich eine Klimaanlage, ein Safe, ein Telefon, eine Minibar und ein Sat.-TV im Zimmer. Vom Balkon genießen Sie den Blick aufs Meer.

Ausstattung: Rezeption mit Lobby, WLAN (in den öffentlichen Bereichen), Frühstücksraum und Parkplatz. In der schön gepflegten Gartenanlage befindet sich einen Sonnenterrasse und eine Pool/Snackbar. Öffentlicher Parkplatz ca. 100 m entfernt. Pool: Liegen, Sonnenschirme und Badetücher frei. Strand: Liegen, Sonnenschirme und Badetücher frei.

Sport & Unterhaltung: Diverse Wassersportmöglichkeiten von lokalen Betreibern direkt am Xi-Strand gegen Gebühr. Einkaufs- und Unterhaltungsangebote sowie Bars, Restaurants und Tavernen sind im Zentrum von Lixouri zahlreich vorhanden.

Kinder: Jugendliche sind ab 17 Jahren willkommen.

Verpflegung: Halbpension (wahlweise Mittag- oder Abendessen): Erweitertes kontinentales Frühstücksbuffet (08.00 – 10.30), Mittag- oder Abendessen 3-Gang Menüwahl auf der Terrasse beim Pool. Aufzahlung für à la-carte-Menüs (€ 7,- pro Person) vor Ort möglich.