Wie im Flug vergehen die sechs Stunden nach Doha. Die Einreiseformalitäten in Katar sind einfach & auch der Zeitunterschied ist minimal. Somit kommen Sie ausgeruht am Zielort an. Das Hilton Salwa Beach & Villas ist ein neues Top-Resort mit allen Vorteilen der Hilton Group und das erste, richtige Strandhotel in Katar. Mehr als 3,5 km Sandstrand erwarten Sie, dazu jede Menge Sport- und Unterhaltung. Die Zimmer sind geräumig und im modern-arabischen Stil errichtet und die Küche verwöhnt Sie mit nahöstlichen, asiatischen & westlichen Aromen. Ein echtes Highlight für alle Jungen und Junggebliebenen ist natürlich der inkludierte Wasserpark!