1.Tag: Wien - Antalya

Flug ab dem gebuchten Flughafen nach Antalya. Empfang durch Ihre Reiseleitung und Transfer zu Ihrem Hotel. Übernachtung in der Region Side.

2.Tag: Begrüßungstreff & Orientierungsfahrt

Nach dem Frühstück werden Sie von unserer örtlichen Reiseleitung begrüßt und über den Ablauf der Reise informiert. Anschließend haben Sie die Gelegenheit an einer Orientierungsfahrt in die ländlichen Umgebungen der türkischen Riviera teilzunehmen. Während der Fahrt werden Sie über die Region reichliche Informationen sammeln. Abendessen - Übernachtung im Hotel.

3.Tag: Antalya - Konya - Kappadokien

Genießen Sie die vorbeiziehende Landschaft auf Ihrer Reise über Konya nach Kappadokien. In Konya besuchen Sie die beeindruckende Grabmoschee von Mevlana, dem Gründer des Mevlana-Ordens. Dieser Orden ist mit seinen tanzenden Derwischen bekannt. Weiterfahrt nach Kappadokien. Abendessen und Übernachtung in der Region Kappadokien.

4.Tag: Göreme – unterirdische Stadtbesichtigung

Heute Morgen besteht die Möglichkeit an einer Ballonfahrt teilzunehmen. (Wetterbedingt – vor Ort buchbar) Leichte Wanderungen erwarten Sie heute in den Tälern von Kappadokien. Heute ist als erstes eine der unterirdischen Stadtbesichtigung auf dem Programm. An diesem erlebnisreichen schönen Tag werden Sie das Freilichtmuseum Göreme mit seinen berühmten Höhlenkirchen besuchen und gut erhaltene Fresken bestaunen können. Am Abend können Sie auch den Tanzenden Derwischen zuschauen. Abendessen und Übernachtung im selben Hotel in Kappadokien.

5.Tag: Kappadokien „Avanos - Ortahisar"

Ortahisar - Zentralpunkt Kappadokiens. Von der Ortahisar Burg können Sie über das ganze Tal Kappadokiens, die weite Aussicht genießen. Anschließend werden Sie die älteste und in Anatolien bekannteste Töpferstadt Avanos besuchen. Im Laufe des Tages werden Sie die Möglichkeit haben, die älteste Handwerkskunst Anatoliens zu bestaunen. Hier können Sie die Herstellung von handgeknüpften Teppichen vom Rohprodukt bis zum fertigen Teppich bewundern. Abendessen und Übernachtung im selben Hotel in Kappadokien.

6.Tag: Kappadokien - Antalya

Am frühen Morgen startet die Fahrt nach Antalya. Während der Fahrt durch herrliche Landschaften, werden Sie auch eines der ehemaligen Caravanserails besichtigen. Abendessen und Übernachtung.

7.Tag: Antalya Stadtzentrum

Fahrt nach Antalya - in das Stadtzentrum der Provinzhauptstadt und die schönste Stadt der türkischen Riviera. Hier können Sie dann Ihre letzten Einkäufe tätigen. Im Laufe des Tages bestehen noch Shoppingmöglichkeiten für Schmuck- und Lederwaren in ausgesuchten Fachgeschäften. Abendessen - Übernachtung im Hotel.

8.Tag: Antalya - Wien

Transfer von Ihrem Hotel zum Flughafen Antalya und Rückflug nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!



