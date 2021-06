KAMPANIEN, die Region im Südwesten Italiens entzückt mit ihren zahlreichen historischen Ruinen und der spektakulären Küste. Am Fuße des Vesuvs können Sie in Pompeji Zeitzeuge einer vergangenen Ära werden und von der neapolitanischen Küste aus lassen sich die Inseln Ischia oder Capri gut erreichen. In Neapel, Hauptstadt und kulturelles Zentrum Süditaliens, pulsiert das Leben. Weiter im Süden reihen sich traumhafte Ortschaften wie Positano, Amalfi oder Ravello mit ihren bunten Häusern an der Steilküste der schönen Amalfitana.