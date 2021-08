Kambodscha und Thailand

Kambodscha hat nicht nur tolle Bauwerke wie Angkor Wat, auch die Landschaften, die hauptsächlich aus Reisfeldern, Palmenhainen und tropischen Regenwäldern bestehen, sind sehr reizvoll. Eine interessante Querung mittels eines extra für unsere Kunden gecharterten Bootes über den Tonle Sap-See bietet unterschiedlichste Impressionen. In Battambang, der drittgrößten Stadt des Landes, wartet neben französischem Kolonialflair der einzigartige „bamboo train“! Den Beginn in Thailand machen – nach einer interessanten Überlandfahrt – absolut entspannende Tage auf der tropischen Trauminsel Koh Kut. Der General Manger des Paradise Resorts – der Name ist Programm – heißt die Reisenden persönlich Willkommen und wird alles in seiner Macht stehende unternehmen, damit der Aufenthalt ein voller erfolgt wird. Dann geht es mit dem Bus nach Bangkok – mit genügend Pausen zur Erholung und die eine oder andere Erkundung. Thailands Hauptstadt wartet mit einem Mix aus Kultur, Kulinarik und Shopping, Shopping, Shopping!