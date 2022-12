1.Tag: Wien – Amman

Nach der Ankunft in Amman und der Passkontrolle Empfang durch einen Mitarbeiter unserer örtlichen Agentur in der Empfangshalle. Anschließend Transfer zu Ihrem Hotel. Abendessen und Nächtigung in Amman.

2.Tag: Amman Citytour – Ausflug Wüstenschlösser

Im Rahmen einer Stadtrundfahrt besuchen Sie das alte und neue Amman. Sie besichtigen die Zitadelle mit dem archäogischen Museum sowie das gut erhaltene römische Theater. Neben den vielen Naturwundern, die es in Jordanien zu bewundern gibt, kann man in der Wüste die omayyadischen Wüstenschlösser aus dem 8. Jh. bewundern. Die Karawanserei Kharana, das Lustschloss Amra und die Festungsanlage in der Oase Azraq bieten einen guten Überblick über die Geschichte des Landes. Abendessen und Nächtigung in Amman.

3.Tag: Amman – Jerash – Ajloun – Amman

Nach dem Frühstück Fahrt nach Jerash. Die Ausgrabungen des antiken Gerasa zählen zu den beeindruckendsten und besterhaltendsten römisch-byzantinischen Stätten des Nahen Ostens. Ausführliche Besichtigung von Thermen, Forum, Stadion, Nord- und Südtheater und der 600 Meter langen, mit Säulen geschmückten Prunkstraße. Sie sehen den Zeus und Artemistempel, Nymphäum, byzantinische Kirchenruinen und die St. Peter und Pauls-Kirche. Anschließend Fahrt weiter nördlich. Hier besichtigen Sie die Burg von Ajloun, die auf einem 1250 m hohen Berg thronende Burgruine des Salahedin. Die aus dem 12. Jh. stammende Burg ist mit ihren fünf Stockwerken besonders beeindruckend. Abendessen und Nächtigung in Amman.

4.Tag: Amman – Madaba – Berg Nebo – Kerak – Aqaba

Fahrt nach Madaba, auch die Stadt der Mosaike genannt. Als Hauptattraktion gilt das byzantinische Palästina Mosaik in der griechisch - orthodoxen St. Georgs Kirche. Weiterfahrt zum Berg Nebo, wo Moses das 1.Mal das gelobte Land erblickte und sich auch sein Grab befinden soll. Von hier aus blickt man weit ins Land und bis zum Toten Meer. Weiterfahrt nach Kerak. Die jordanische Stadt ist über die Grenzen hinaus bekannt für die Ruinen einer Festung der Kreuzfahrer. Das Bollwerk in Kerak hatte vor allem eine strategische Bedeutung für die Kreuzritter durch die Lage an wichtigen Handelsrouten und als Schutz des Einflussgebietes der Kreuzritter. Nach der Besichtigung der Burg Weiterfahrt nach Aqaba. Abendessen und Nächtigung in Aqaba.

5.Tag: Aqaba – Tagesausflug Petra

Nach dem Frühstück Abfahrt nach Petra. Petra ist die wohl faszinierendste Sehenswürdigkeit in Jordanien. Petra ist eines der modernen Weltwunder und begeistert durch seine imposante Architektur. Die Stadt wurde durch den Stamm der Nabatäer vor mehr als 2.000 Jahren errichtet. Durch den Siq, eine 1,2 km lange Felsschlucht mit bis zu 100 m hohen Felswänden, gelangt man zu Fuß oder mit einer Pferdekutsche in das Innere der Berge. Als erstes erblickt man die atemberaubende Fassade des Schatzhauses, Al Khazneh. Es wird vermutet, dass in diesem Schatzhaus Gold, Edelsteine und andere Schätze aufbewahrt wurden, gekrönt von der Urne auf der Spitze. Die Fassade des Schatzhauses ist ca. 45 m hoch und 30 m breit und ist im 1. Jhdt. v. Chr. errichtet worden. Man vermutet, dass es ursprünglich ein Grabmal für einen nabatäischen König war und später als Tempel genutzt wurde. Neben vielen anderen Sehenswürdigkeiten in Petra, die man selbst bei einem einwöchigen Besuch nicht alle erkunden kann, gibt es das Kloster – Al Deir. Rund 800 Stufen führen zu dem imposanten Bauwerk empor, das aus 45 x 50 m großen Gebäuden besteht. Noch vieles mehr gibt es zu entdecken, erleben Sie es selbst. Gegen Abend Rückfahrt nach Aqaba. Abendessen und Nächtigung in Aqaba.

6.Tag: Aqaba – Tag zur freien Verfügung

Dieser Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Besuchen Sie den Souq bei einem Spaziergang oder den Strand. Fakultativ vor Ort buchbar ist eine 3-stündige Glasboden Cruise Tour am Roten Meer mit Mittagessen. Abendessen & Übernachtung in Aqaba.

7.Tag: Aqaba – Wadi Rum – Totes Meer

Nach dem Frühstück Fahrt ins Wadi Rum. Dort erwarten Sie klassische Beduinen Jeeps. Bei einer 2-stündigen Tour - auf den Spuren von Lawrence von Arabien - fahren Sie ins Wadi Rum, das Wüstental der Beduinen. Das Wüstental ist eingerahmt von braunroten, zerklüfteten und zerrissenen Gebirgszügen. Danach Weiterfahrt ans Tote Meer, der tiefsten Stelle der Erde. Genießen Sie ein Bad im größten Naturspa der Welt. Wir relaxen am Strand oder lassen uns im Meer auf den Rücken treiben und lassen die letzten schönen Tage nochmals Revue passieren. Abendessen und Übernachtung am Toten Meer.

8.Tag: Totes Meer – Amman – Wien

Nach dem Frühstück zeitgerechter Transfer zum Flughafen Amman und Rückflug nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!



