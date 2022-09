1.Tag: Flug von Wien nach Keflavik und Transfer in Ihr Hotel.

2.Tag: Im geschichtsträchtigen Borgarfjord besuchen Sie heute die Quelle

Deildartunguhve sowie die Lava-Wasserfälle Hraunfossar und der sagenumwobene Barnafoss.

3.Tag: Besuch einer Mikrobierbrauerei (inkl. Kostprobe). Anschließend erfolgt eine kurze Stadtrundfahrt in Akureyri. Auf dem Weg zum See Myvatn, auch „Mückensee“ genannt, halten Sie am beeindruckenden Götterwasserfall Godafoss. Bei einem Abend-Spaziergang können Sie mit etwas Glück die Nordlichter beobachten (wetterabhängig).

4.Tag: Das Geothermalgebiet Námaskarð steht auf unserem heutigen Programm. Je nach Witterungsverhältnissen unternehmen Sie einen Spaziergang durch das Lavafeld Dimmuborgir. Abends erwartet Sie ein Bad im Myvatn Naturbad, welches auch als die "Blaue Lagune des Nordens" gilt. Mit etwas Glück können Sie Nordlichter am Himmel entdecken.

5.Tag: Das gut erhaltene Freilichtmuseum Glaumbær bietet einen Einblick in die bäuerliche Kultur Islands. Die Route führt weiter durch die Hochtäler Nordislands nach Hvalfjörður.

6.Tag: Fahrt zum goldenen Wasserfall Gullfoss, der 70 Meter in die Tiefe stürzt, dem Nationalpark Thingvellir und dem Gebiet der Geysire. Sie erfahren mehr über die Nutzung des heißen Grundwassers in Island während einer Führung durch geothermisch beheizte Gewächshäuser.

7.Tag: Zum Abschluss Ihrer Reise wartet mit den Wasserfällen Skógafoss und Seljalandsfoss sowie dem schwarzen Lavastrand an der Südküste Islands ein weiterer Höhepunkt auf Sie. Weiterfahrt nach Reykjavik mit Stadtrundfahrt.

8.Tag: Nutzen Sie den heutigen Tag für individuelle Unternehmungen, ehe der Transfer zum Flughafen Keflavik erfolgt.

9.Tag: Kurz nach Mitternacht Rückflug von Keflavik nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!



"VerpflegungsText": "7 x Frühstück, 5 x Abendessen"

