Nirgendwo sonst in Europa konkurrieren die Elemente Feuer, Wasser und Erde so sehr um ihren Platz wie auf Island. Hier steigt Schwefel hervor, dort brodelt Wasser und da zittert die Erde. Am Schnittpunkt der europäischen und der amerikanischen Kontinentalplatten durch Lavamassen aus den Tiefen der Nordsee gehoben, ist die größte Vulkaninsel der Welt eines der letzten unberührten Naturparadiese unseres Kontinents. Sie zieht Besucher aber nicht nur mit ihrer ungezähmten Landschaft in ihren Bann, die arktische Flora und Fauna ist ebenso imponierend.