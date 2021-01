Erleben Sie mit uns die Naturwunder der Insel aus Feuer und Eis! Island gewährt wie kaum eine andere Region auf der Erde einen Einblick in das Innere und in die Vergangenheit unseres Planeten. Vulkane und Geysire versetzen Sie zurück in eine Zeit, als das erste Leben entstand. Lassen Sie sich von den Kontrasten dieser Welt aus eisbedeckten Bergen und heißen Quellen faszinieren! Mächtige Wasserfälle, mystische Seen, riesige Gletscher, malerische Fischerdörfer, Wüsten, Lagunen, Fjorde und Geysire – all das sehen Sie auf dieser Rundreise.

Kostenfreies Storno bis 31.März 2021