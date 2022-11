Eine Reise ans westliche Ende Europas bietet abwechslungsreiche Landschaft, atemberaubende Steilküsten, goldgelbe Sandstrände, karge Hochmoore und immergrüne sanfte Hügelketten. Die Iren sind für Ihre Geselligkeit und Gastfreundschaft bekannt und die Geschichte hat in Irland viele Spuren hinterlassen, die von Newgrange über Glendalough bis hin zum Rock of Cashel reichen. Von keltischen Hochkreuzen, jahrhundertealten Herrenhäusern, englischen Gärten, bis hin zu moderner Architektur in den Metropolen der Insel, hier ist für jeden etwas dabei!