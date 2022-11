Indonesien

1.& 2.Tag: Flug von Wien via Dubai nach Jakarta. Abends Ankunft und Transfer in Ihr Hotel.

3.Tag: Bei einer Stadtrundfahrt lernen Sie die Stadt kennen und besuchen u.a. das Puppenmuseum sowie das Nationalmuseum. Anschließend Weiterfahrt ins Hochland von Bogor. Nach dem Mittagessen besuchen Sie den weltberühmten botanischen Garten.

4.Tag: Inlandsflug nach Yogjakarta.

5.Tag: Bei einer Radtour entdecken Sie das Umland auf traditionelle Weise. Zurück in der Stadt, beginnt die Citytour mit der Fahrt zum Palastkomplex Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nach dem Mittagessen steht das heutige Highlight am Programm: der Besuch des Prambanan-Tempels.

6.Tag: Das größte buddhistische Heiligtum der Welt und eines der 7 Weltwunder, die Tempelanlage von Borobudur, ist heute kultureller Tageshöhepunkt. Nach dem Mittagessen setzten Sie die Reise in einem Pferdewagen zu einem traditionellen Dorf fort.

7.Tag: Zugfahrt nach Surabaya und Weiterfahrt nach Bromo. Mittagessen im Restaurant. Nachmittags Ankunft in Bromo.

8.Tag: Gegen 4 Uhr morgens geht es mit dem Jeep zum Mt. Bromo, einer der aktivsten Vulkane auf Java. Am Nachmittag ist der Berg oft in eine dicke Wolkenschicht gehüllt, das frühe Aufstehen lohnt sich also. Zurück im Hotel und nach dem Frühstück geht es weiter in das Dorf Kalibaru. Hier werden tropische Kräuter und vieles mehr angebaut. Mittagessen und Weiterfahrt nach Ijen.

9.Tag: Heute beginnt früh am Morgen Ihre Expedition zum Ijen-Vulkan. Wieder zurück geht es zum Hafen von Ketapang. Fährüberfahrt nach Bali und Weiterfahrt nach Lovina. Mittagessen und Transfer zum Hotel.

10.Tag: Frühmorgens nehmen Sie an einer Ausfahrt mit traditionellen Booten teil, bei der man mit großer Wahrscheinlichkeit Delfine sehen kann. Wieder an Land geht es in die Künstlerstadt Ubud. Auf der Route stoppen Sie zunächst beim höchsten Wasserfall der Insel, Gitgit sowie beim Ulun Danu Tempel.

11.Tag: Heute führt die Route in den Südosten der Insel mit einigen Besichtigungspunkten unterwegs. Nach einem gemeinsamen Mittagessen geht es auch schon weiter zu Ihrem Badehotel.

11.-15.Tag: Genießen Sie erholsame Tage am Strand.

15.Tag: Abends Transfer zum Flughafen.

16.Tag: Kurz nach Mitternacht Rückflug von Denpasar via Dubai nach Wien.



