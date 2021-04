Hotel Paros Bay****|Parikia

Das Hotel liegt direkt an einer malerischen Sandbucht. Die Hauptstadt Parikia ist ca. 2,5 km und die Stadt Naoussa ca. 5 km entfernt. In beiden Städten finden Sie zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten, Geschäfte, Bars und Restaurants. Das aus Haupt- und mehreren Nebengebäuden bestehende Hotel ist im traditionellen Kykladen-Stil errichtet und verfügt über 64 Zimmer, WLAN gratis in allen öffentlichen Bereichen, Bar, Restaurant (mit griechischen Spezialitäten), Pool-Bar. Im Außenbereich befindet sich der Meerwasser-Pool mit einem separaten Kinderpool und einer Sonnenterrasse.