Hotel Minos Beach | Karpathos

Ihr Hotel - Minos Beach

Das beliebte, familiär geführte Hotel liegt direkt am wunderschönen Sandstrand von Pigadia. Zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten & Tavernen in näherer Umgebung. Der Flughafen ist ca. 17 km entfernt. Das familiäre Hotel verfügt über insgesamt 15 Zimmer und bietet eine Lounge, ein griechisches Restaurant und eine Beach/Snack-Bar, WIFI in den öffentlichen Bereichen und im Zimmer, Safe an der Rezeption gegen Gebühr. Die Zimmer verfügen über Bad oder Dusche/WC, Föhn, Minikühlschrank (ungefüllt), Klimaanlage, SAT-TV und Balkon oder Terrasse.