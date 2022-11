Hotel Marias Beach***

Das Hotel befindet sich direkt am feinen Sandstrand von Sidari. In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie das Zentrum von Sidari bzw. von Peroulades mit Geschäften, Bars, Tavernen und Restaurants. Das kleine, familiäre Hotel mit 20 Zimmern verfügt über eine Terrasse mit Swimmingpool, Sonnenliegen und Schirmen (am Pool gratis, am Strand gegen Gebühr), Empfangsbereich mit Rezeption, Beach/Snackbar. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Bad oder Dusche/WC, Klimaanlage, SAT-TV, Kühlschrank (ungefüllt), Safe, WLAN, Kaffee- und Tee-Zubereitungsmöglichkeiten sowie Balkon oder Terrasse.