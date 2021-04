Hotel Kalypso***+|Naoussa

Das Hotel liegt direkt am Meer. Der flach abfallende Sandstrand „Agioi Anargyroi“ befindet sich direkt neben dem Hotel. Das Zentrum des malerischen Städtchens Naoussa erreicht man in ca. 500m. Geschäfte, Restaurants, Fischtavernen, Ouzerien, Kaffeehäuser in Gehweite. Ideale Lage für Gäste die die Nähe zum Strand bzw zu einem Städtchen suchen.