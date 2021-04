Hotel Costa Rossa Boutique***+

Dieses im griechischen Stil erbaute Boutique Hotel bietet mit seinen insgesamt 18 Zimmern ist eine perfekte Ausgangsbasis für erholsame und ruhige Urlaubstage. Jugendliche sind ab 17 Jahre willkommen. Direkt am Xi-Strand, in einer ruhigen, beliebten Gegend. Der lebendige Ortskern von Lixouri ist ca. 7 km entfernt und mit Linienbusverbindungen (in der Hochsaison) erreichbar.